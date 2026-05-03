Tizenhárom premierrel várja közönségét az új évad során a Pécsi Nemzeti Színház

Tizenhárom premierrel - két ősbemutatóval, klasszikus és kortárs darabokkal - várja közönségét a következő évadban a Pécsi Nemzeti Színház, amely hétfőn kezdi meg a bérletek árusítását - közölte a teátrum.

A közleményben azt írták, hogy az évad első nagyszínházi produkciójaként Nina Kleflin rendezésében Tóth Péter Árgélus királyfi című daljátéka kerül színpadra szeptemberben, majd ugyanabban a hónapban a Jászai Mari-díjas Kis Domonkos Márk rendezésében Móricz Zsigmond Nem élhetek muzsikaszó nélkül című drámája következik.

Októberben a Kossuth-díjas Juronics Tamás Puccini Pillangókisasszony című operáját állítja színpadra, míg a klasszikus magyar drámairodalom egyik csúcspontját, Az ember tragédiáját Fejes Szabolcs rendezi.

Novemberben a Pécsi Balett Drakula című produkcióját a Harangozó-díjas Zachár Lóránd koreográfiájával, Vincze Balázs rendezésében láthatja a közönség, a következő évad új operettjét pedig - decemberi premierrel - Vidákovics Szláven jegyzi a 3:1 a szerelem javára című darab színpadra állításával.

Az évad egyik kiemelt vállalkozásaként márciusban ősbemutató formájában kerül színre A Mester és Margarita. A regényből a Pécsi Nemzeti Színház felkérésére Orbán János Dénes írt színpadi adaptációt, melyet Bozsik Yvette rendez majd.

A kamaraszínház bemutatói között Ray Cooney Páratlan párosa Besenczi Árpád rendezésében látható októbertől, novembertől pedig Stan Daniels, Bernard Slade Jövőre, veled ugyanitt című darabja kerül színre Somogyi Szilárd rendezésében.

Januártól Werner Schwab Elnöknők című művét játsszák, amelyet Vincze János rendez, februártól Az eastwicki boszorkányok klasszikus kerül színpadra Bagó Bertalan, míg áprilisban Arany László Fehérlófia című műve Fejes Szabolcs rendezésében.

A Kaposváron élő Szepes Mária-díjas szerző, Szücs Zoltán Randi bár - minden este lehet az első című művének színpadra állításával ősbemutatót tartanak Pécsen. Az SZFE hallgatója, Fekete Katalin rendezésében megvalósuló produkcióval egy zenés párkapcsolati kamarajáték kerül a publikum elé a stúdiószínházban, azaz az N. Szabó Sándor-teremben.

A következő évadban a Bartus Berci, Bayer Fruzsina, Stauróczky Éva és Xantus Barbara érkező művészekkel bővülő társulat előadásairól további információk találhatók a www.pnsz.hu oldalon, ahol online bérletvásárlásra is lehetőség van május 4-től - olvasható a teátrum közleményében.