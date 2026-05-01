Napsütéses, ragyogó napunk lesz szombaton!
2026. május 01. péntek 17:01
Szombaton napközben napos, gomolyfelhős idő várható. Csapadék nem valószínű.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +6 fok között alakul. A hidegre hajlamos, derült helyeken gyenge fagy, a tartósan felhős tájakon pár fokkal magasabb érték is előfordulhat.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 19 és 24 fok között várható, a nyugati országrészben lesz melegebb..
MTI
