Napsütéses, ragyogó napunk lesz szombaton!

Szombaton napközben napos, gomolyfelhős idő várható. Csapadék nem valószínű.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +6 fok között alakul. A hidegre hajlamos, derült helyeken gyenge fagy, a tartósan felhős tájakon pár fokkal magasabb érték is előfordulhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 19 és 24 fok között várható, a nyugati országrészben lesz melegebb.