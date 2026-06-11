Drámai döntés: felfüggesztik a mohácsi Duna-híd és az úthálózat építését!

Amint arról beszámoltunk , a csütörtökön tartott kormányszóvivői tájékoztatón bejelentették, a mohácsi Duna-híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat műszaki tartalmának racionalizálására kapott megbízást Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Időközben megjelent a Magyar Közlönyben az erről szóló rendelet, amelyből feketén-fejéren kiderül, hogy felfüggesztik a mohácsi beruházásokat.

Íme, a döntés teljes szövege:



"A kormány megállapítja, hogy a korábbi forgalmi és megvalósíthatósági tanulmányok alapján a Mohácsi új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat 2x2 sávos kialakítása nem volt közlekedéspolitikailag alátámasztott, ezért szükségesnek tartja a beruházás műszaki tartalmának és az eddig meghozott döntéseknek a teljes körű felülvizsgálatát;



2. felhívja a közlekedési és beruházási minisztert, hogy - a pénzügyminiszter bevonásával - vizsgálja felül a Mohácsi új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat megvalósítására hozott eddigi döntéseket, a szerződésmódosítások jogszerűségét és a beruházás megvalósításának eddigi folyamatát, és tegyen javaslatot a korábbi

kormánydöntésekhez és a jelenleg hatályos vállalkozási szerződésben foglaltakhoz képest a műszaki tartalomnak a beruházás előrehaladására is tekintettel még pénzügyi és műszaki szempontból racionális csökkentésére, e körben megvizsgálva a Mohácsi új Duna-hídon és a Mohácsi új Duna-híd és az 51. sz. főút közötti szakaszon a 2x1 forgalmi sáv keresztmetszetre csökkentés lehetőségét;



3. felhívja a közlekedési és beruházási minisztert, hogy a beruházásra megkötött vállalkozási szerződés kidolgozott módosítása és ezzel együtt a pontos műszaki tartalmi felülvizsgálat rendelkezésre állása birtokában készítsen a Kormány részére előterjesztést a pontos költségcsökkentés bemutatásával, továbbá a korábbi kormányzati döntések felülvizsgálatával;

Felelős: közlekedési és beruházási miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: 2026. augusztus 31.



4. felhívja a közlekedési és beruházási minisztert, hogy a 2. pont szerint lehetséges műszakitartalom-csökkentést a 3. pont szerinti felülvizsgálat eredményére figyelemmel meghozott kormányzati döntések szerint, a beruházásra megkötött vállalkozási szerződés módosításával érvényesítse a jogszabályi követelményeknek megfelelően;

Felelős: közlekedési és beruházási miniszter

Határidő: 2026. október 31.



5. felhívja a közlekedési és beruházási minisztert, hogy intézkedjen a 2. pont szerinti felülvizsgálat szerint csökkentésre javasolt műszaki tartalom tekintetében a jelenleg hatályos vállalkozási szerződés szerinti kivitelezési munkák felfüggesztéséről a 2. pont szerinti felülvizsgálat alapján meghozandó döntésig."