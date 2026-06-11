Szakvezetéssel járhatjuk be pénteken a Szársomlyót
2026. június 11. csütörtök 11:47
A pénteken délelőtt tíz órakor induló túra résztvevői a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság túravezetőjével megismerhetik a terület természeti értékeit és kultúrtörténeti különlegességeit.
Magyarország legdélibb hegyvidékének - a Villányi-hegységnek - legmagasabb tömbje a Szársomlyó.
Erőteljes kiemelkedése sajátos és igen eltérő mikroklimatikus viszonyokat hoz létre a déli és északi oldalon, szubmediterrán klímaterületein botanikai ritkaságok élnek. A hegyen 75 védett növényfajt találtak, közülük 4 faj kizárólag itt fordul elő hazánkban.
A Magyar Nemzeti Parkok Hete programja.
Forrás: DDNP
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