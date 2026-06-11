Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei május
2026. június 11. csütörtök 09:50
Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei május - közölte a HungaroMet Zrt. csütörtökön a honlapján.
Az év ötödik hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 16,8 Celsius-fok volt, ami 0,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek 16,1 fokos átlagát.
Hozzátették: a Dunántúlon többnyire 16 és 17 fok között, az Alföldön 17 fok felett alakult a hónap középhőmérséklete, míg 16 fok alatti értékek elsősorban az Északi-középhegység fagyzugos völgyeiben és a magasabb hegyeken fordultak elő.
A rendkívül száraz április után a májusi csapadék is a szokásosnál kevesebb volt: a csapadék országos átlagban - az eddig beérkezett adatok alapján - 52,8 milliméter volt, ami 18 százalékkal elmarad az 1991-2020 közötti időszak 64,5 milliméteres átlagától.
Az ország legnagyobb részén 40 és 60 milliméter között alakult a hónap csapadékösszege, de az Alföld északi tájain többfelé 30 milliméter alatt maradt. Ezzel szemben a legcsapadékosabb Őrségben és Mecsekben helyenként 100 millimétert meghaladó havi csapadékot is mértek.
MTI
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