Tovább emelkedik Mohácsnál a Duna vízszintje
2026. június 11. csütörtök 09:30
A következő napokban tovább emelkedik a Duna vízszintje Mohácsnál is, azonban a nagyobb víznek várhatóan nem lesz utánpótlása.
Csütörtökön 188 centiméter volt a vízállás Mohácsnál, a folyó vízszintje az előrejelzés szerint néhány napig emelkedik, egy hét múlva 308 centis vizet várnak a szakemberek.
Utánpótlás viszont azt követően már nem lesz, így komolyabb vízszint-emelkedésre ezúttal sem számíthatunk.
EQM
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