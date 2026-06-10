Hol csobbanhatunk Baranyában? Mindössze két természetes fürdőhely ment át a vizsgán

A nyári szezonban idén csak az Orfűi Kistó Strandon, valamint a Pécsi-tó strandján várja megfelelő minőségű víz a kikapcsolódásra vágyókat. A hatósági vizsgálatok alapján az Abaligeti és a Dombay-tó sem alkalmas a fürdésre, ahogy a Duna és a Dráva sem.

A nyári szezon előtti hatósági ellenőrzés magában foglalja a víz laboratóriumi minőségi vizsgálatát, valamint a helyszíni szemlét, amelynek során a szakemberek meggyőződnek arról is, hogy van-e a strandon zuhanyozási lehetőség, megfelelő számú öltöző, elsősegélynyújtó felszerelés, biztosított-e az előírt úszómesteri felügyelet.

A természetes fürdővizek vízminőségét a kormányhivatal a fürdési szezon alatt is folyamatosan figyelemmel kíséri. Az üzemeltetők által megbízott laboratóriumok a fürdővizeket a szezon ideje alatt havonta mintázzák.

A mintákban a szennyvíz eredetű szennyezést jelző baktériumok (E. coli és Enterococcus) számát vizsgálják. Attól függően, hogy ezek a vizsgált baktériumok milyen mennyiségben vannak jelen, az adott vízminta a „megfelelő" vagy a „nem megfelelő" kategóriába sorolható.

Az éves értékelés a legutolsó négy fürdési idény összesített eredményei alapján, statisztikai módszerrel állapítható meg, és ez alapján a fürdővizek „kiváló", „jó", „tűrhető" vagy „kifogásolt" minősítést kaphatnak. A kijelölt hazai természetes fürdőhelyek osztályozása legegyszerűbben a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján közzétett országos fürdővízminőségi térképen követhető nyomon.

A korábban szintén fürdőzésre javasolt Abaligeti-tó az elmúlt fürdési szezonokban többször küzdött elalgásodással, amelynek következtében jelentősen romlott a víz minősége.

A folyamatos vízminőségi kifogásoltság jelentős közegészségügyi-járványügyi kockázatot jelent a fürdőzőkre, ezért a Baranya Vármegyei Kormányhivatal szakemberei itt egyelőre nem javasolják a megmártózást. Ha valaki mégis ebben a tóban hűsítené magát, annak hasmenéses, hányásos, légúti panaszok kialakulásával, vagy akár komolyabb betegségek megjelenésével kell számolnia.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal közegészségügyi szakemberei felhívják a figyelmet arra is, hogy továbbra sem javasolt a fürdés azokban a természetes vizekben, amelyeknek a vízminőségét rendszeresen nem ellenőrzik.

Ezek közé tartozik a pécsváradi Dombay-tó, a Duna mohácsi szakasza, valamint a drávaszabolcsi kikötő is, ahol nem biztosítottak a közegészségügyi feltételek sem. Helyettük válasszuk inkább az ellenőrzött tavakat vagy a víziparkok, uszodák, strandok szintén rendszeresen vizsgált, biztonságos medencéit.

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