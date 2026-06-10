Hibázott az alvállalkozó, visszabontják egy felüljáró tartópillérét

A Telex arról ír, hogy Burai Béla mohácsi önkormányzati képviselő (VAN - Változást Akarók Nemzedéke) jelzett nekik egy problémát: „A hídhoz vezető út egyik felüljárójának tartópillérénél súlyos betonozási hiba történt. Ami ennél is felháborítóbb: a kivitelező a hibás szakaszt egy hatalmas függönnyel takarta el, amely mögött »kozmetikai« javítások folynak ahelyett, hogy a szakmailag indokolt visszabontást és újraépítést végeznék el", számolt be róla a Mandiner.

A képviselő leveléhez fotókat is mellékelt.

A portál megkérdezett egy útépítésben jártas mérnököt, mennyire súlyosak a felfedezett hibák. A szakértő szerint a képeken felületi lokális leválások láthatók, amik valószínűleg betonérlelési hiba miatt következtek be.

Komoly szerkezeti hibának, szakszóval fészkes betonnak számítanak, a beton ugyanis nem töltötte ki megfelelően a zsaluzatot.

A hibák környezetét már levésték a javításhoz. Hozzátette, hogy a leválások a szerkezet teherbírását ugyan nem befolyásolják, de a betonvas fedése a korrózióvédelem miatt igen fontos.

Az ügyben megkeresték a kivitelező Duna Aszfalt Zrt.-t is. Mint írták, „a kivitelezés során az alvállalkozó által vétett hibát 2026. május 18-án, a felület kizsaluzása során, öt nappal a betonozást követően azonosították a B05 jelű műtárgy (az épülő mohácsi híd kapcsolódó úthálózati felüljárójának) egyik hídfőjén". Haladéktalanul megkezdték a hiba okainak vizsgálatát.

A Duna Aszfalt szerint a fekete lepel (védőparaván) azért került fel, hogy a problémás felületek feltárása közben ne szóródjon szét a betontörmelék. Közölték: a vizsgálatok eredményei alapján egyértelművé vált, hogy

az érintett szerkezeti elem gazdaságosan és biztonságosan nem javítható, ezért annak bontása és újjáépítése mellett született döntés.

A bontást a következő hetekben elvégzik, ezután megkezdődik az új szerkezet megépítése. Az eset nincs hatással a projekt tervezett befejezési határidejére, tették hozzá.

Hozzáteszik: a B05-jelű műtárgy (híd) egy kiemelt közúti híd, amely az 57-es főút és a budapesti út összekötő szakaszán, a 0+080,17 km szelvényben épül meg egy iparterületi út felett.