Elismerések az ünnepen: pécsi és baranyai művészeket, tudósokat is kitüntettek

Állami kitüntetéseket és rangos szakmai művészeti díjakat adott át március 15. alkalmából Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter március 13-án, pénteken a Pesti Vigadóban. Az ünnepségen számos, a magyar kulturális és tudományos életben kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakember munkáját ismerték el állami kitüntetésekkel- köztük több pécsi és baranyai kötődésű díjazottét is.



A március 15-i ünnepi díjátadón többek között a Magyar Érdemrend különböző fokozatait, művészeti és szakmai díjakat - például Jászai Mari-, Liszt Ferenc-, Balázs Béla- és Munkácsy Mihály-díjat - is átadtak. Az ünnepségen számos állami kitüntetést és művészeti díjat adtak át.

A díjazottak között pécsi és baranyai kötődésű szakemberek, művészek is szerepeltek:

Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át:

Dr. Reuter Gábor, virológus, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Orvosi Mikrobiológiai Intézetének intézetigazgató egyetemi tanára.

Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:

Dr. Rendeki Szilárd, aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos, a Pécsi Tudományegyetem Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs Központjának igazgatója, egyetemi adjunktus,



Dr. Télessy István Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kara Gyógyszerészeti Intézetének címzetes egyetemi tanára,



Tóth Tibor Pál Munkácsy Mihály-díjas belsőépítész, tervezőművész, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia (Pécsi Regionális Műhely) rendes tagja.

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést kapott:

Vermes Tímea (képünkön), a Pécsi Nemzeti Színház operaénekese.

Jászai Mari-díjban részesült:

Laklóth Aladár, a Pécsi Nemzeti Színház színművésze.

A magyar nemzeti kultúra, művészi alkotómunka területén végzett kiemelkedő művészi értékteremtő munkája elismeréseként Magyarország Érdemes Művésze díjban részesült:

Szatyor Győző Kós Károly-díjas népi iparművész, a népművészet mestere, a Magyar Művészeti Akadémia (Pécsi Regionális Műhely) rendes tagja,

Pro Cultura Hungarica-díjat vehetett át:

Berze Imre, képzőművész, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának sepsiszentgyörgyi képzőművészeti tanszékének tanársegédje,



Dr. Gagyi Botond, festőművész, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának adjunktusa.