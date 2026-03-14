Elismerések az ünnepen: pécsi és baranyai művészeket, tudósokat is kitüntettek
2026. március 14. szombat 09:01
Állami kitüntetéseket és rangos szakmai művészeti díjakat adott át március 15. alkalmából Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter március 13-án, pénteken a Pesti Vigadóban. Az ünnepségen számos, a magyar kulturális és tudományos életben kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakember munkáját ismerték el állami kitüntetésekkel- köztük több pécsi és baranyai kötődésű díjazottét is.
A március 15-i ünnepi díjátadón többek között a Magyar Érdemrend különböző fokozatait, művészeti és szakmai díjakat - például Jászai Mari-, Liszt Ferenc-, Balázs Béla- és Munkácsy Mihály-díjat - is átadtak. Az ünnepségen számos állami kitüntetést és művészeti díjat adtak át.
A díjazottak között pécsi és baranyai kötődésű szakemberek, művészek is szerepeltek:
Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át:
Dr. Reuter Gábor, virológus, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Orvosi Mikrobiológiai Intézetének intézetigazgató egyetemi tanára.
Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:
Dr. Rendeki Szilárd, aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos, a Pécsi Tudományegyetem Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs Központjának igazgatója, egyetemi adjunktus,
Dr. Télessy István Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kara Gyógyszerészeti Intézetének címzetes egyetemi tanára,
Tóth Tibor Pál Munkácsy Mihály-díjas belsőépítész, tervezőművész, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia (Pécsi Regionális Műhely) rendes tagja.
Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést kapott:
Vermes Tímea (képünkön), a Pécsi Nemzeti Színház operaénekese.
Jászai Mari-díjban részesült:
Laklóth Aladár, a Pécsi Nemzeti Színház színművésze.
A magyar nemzeti kultúra, művészi alkotómunka területén végzett kiemelkedő művészi értékteremtő munkája elismeréseként Magyarország Érdemes Művésze díjban részesült:
Szatyor Győző Kós Károly-díjas népi iparművész, a népművészet mestere, a Magyar Művészeti Akadémia (Pécsi Regionális Műhely) rendes tagja,
Pro Cultura Hungarica-díjat vehetett át:
Berze Imre, képzőművész, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának sepsiszentgyörgyi képzőművészeti tanszékének tanársegédje,
Dr. Gagyi Botond, festőművész, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának adjunktusa.
MTI - Fotó: PNSZ
