Alaposan megtépázta a csütörtöki vihar Baranyát
2026. június 12. péntek 07:54
Csütörtökön a hajnali órákban érkezett Baranya vármegyébe viharos erejű széllel és heves esőzéssel a korábban már előre jelzett zivatarlánc. A jégesőt ugyan sikerült elkerülni, azonban a nagy mennyiségű csapadék és az erős szél miatt délutánig szükség volt a vármegye hivatásos és önkéntes tűzoltóira, hogy a viharkárokat felszámolják.
A csütörtöki napon közel ötven esetben volt szükség a viharkárok miatti műszaki mentésre. Már kora hajnalban riasztották a hivatásos tűzoltókat, akik a palkonyai és pécsi önkéntes tűzoltókkal kiegészülve, helyszínről helyszínre haladva számolták fel a káreseteket, szüntették meg az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető körülményeket.
Az esetek nagyobb részében úttestre dől fa miatt volt szükség tűzoltói beavatkozásra.
Műszaki mentésekre elsősorban a közúti és gyalogos közlekedést akadályozó, veszélyeztető, leszakadt faágak, úttestre dől fák miatt volt szükség.
A szél azonban nem kímélte a vezetékeket sem, de Pécsett ingatlan szigetelését tépte le, és festő állványt is felborított. Pécsváradon egy telefonoszlop tört ketté a viharban, és néhány ingatlanra dőlt is fa is veszélyt jelentett az emberekre.
Pécsen három autóban is kár keletkezett a letört faágak, kidőlt fák miatt.
A hivatásos és önkéntes tűzoltók valamennyi helyszínen feldarabolták, eltávolították a fákat, kiszabadították a beszorult gépjárműveket, tehermentesítették a vezetékeket.
A tűzoltók folyamatosan számolták fel a károkat.
Az esetek során személyi sérülés nem történt.
Forrás: Katasztrófavédelem
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