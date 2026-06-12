Felbőgnek a motorok: indul a száguldás a Pécs környéki hegyekben

Hét különböző bajnokságban induló több mint száz versenyautó áll rajthoz a pénteken és szombaton Pécs környékén sorra kerülő 59. Mecsek-ralin. A hagyományoknak megfelelően végig aszfalton zajló verseny az országos ralibajnokság idei harmadik futama lesz, annak keretében a Historic géposztály ob-viadalát is lebonyolítják.

A pécsi futam két napon át és 11 gyorsasági szakaszon zajlik, ezeken összesen 123 kilométert kell megtenniük a pilótáknak és navigátoraiknak. Kivételt képeznek az ORB2 mezőnyének tagjai, akik 8 gyorsaságin 82 kilométert tesznek majd meg versenytempóban.



Az esemény sajtótájékoztatóján Markó Tibor szervezőbizottsági tag arról szólt, hogy a Pécs környéki futam legendás, hiszen az aszfalton zajló verseny Magyarország legrégebb óta megtartott viadala, amelyet mindössze egy alkalommal, a koronavírus járvány idején nem indítottak el.

Közölte, a küzdelmekben hét különböző bajnokság résztvevői állnak rajthoz.

A nemzetközi - osztrák, német olasz, magyar versenyzőket és navigátorokat felvonultató - résztvevőkkel zajló bajnokságokban 46 modern, első osztályú, míg 23 Rallye2-es jármű, továbbá 43 kocsit számláló historic raliautó áll rajthoz, idén pedig a Zweitakt Memory küzdelemben 7 Trabant is nekiindul a Mecsek lankáinak.



Kiemelte, hogy a biztonság tekintetében jócskán túlteljesítik az előírásokat, így a 123 versenykilométer során pár száz méterenként sportbírók és biztonsági emberek - összesen 550-en - vigyáznak a rendre és a nézők testi épségére.

A versenyhétvége csütörtökön kezdődik a hivatalos teszttel Bakonya környékén 15 és 19 óra között, majd pénteken a késő délutáni, kora esti órákban két gyorsaságit tartanak a hosszú és megterhelő, egy 12 kilométernyi erdészeti utat is magában foglaló, összesen majdnem 16 kilométernyi szakasszal Pécsvárad és Hosszúhetény között.

Szombaton három különböző szakaszt három különböző módon kell teljesíteniük a versenyzőknek. Egy legendás útvonal is bekerült a programba: a 25 éve elhunyt örökös bajnok Ranga László pécsi raliversenyzőről elnevezett úton rajtolnak a párosok, hajtják a versenyautókat Mecsekszentkút és Orfű között, de a klasszikus Árpádtető - Vamping gyorsaságin is végigszáguld majd a mezőny.



A nézők számára fontos információ, hogy az erdészeti szakaszok a természet védelme érdekében nem látogathatók, ugyanakkor másutt, a népszerű kanyarok közelében parkolási lehetőségeket, mobil illemhelyeket is kínáló Fun Zone-okat alakítanak ki, a versenyre el nem jutók pedig a YouTube-on online követhetik a történéseket - fűzte hozzá.

Róth Ernő, a futamot már hatodik éve szervező Pécsi Sport NZrt. (PSN) vezérigazgató-helyettese arról beszélt, hogy a pécsi főtéren lehet majd találkozni közvetlen közelről a versenyzőkkel és az autókkal, a Széchenyi téren lesz ugyanis a rajt- és célceremónia. Előbbit pénteken 18 órától, utóbbit szombaton 17 órától tartják majd.

Varga Attila, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) rali szakágvezetője azt emelte ki, hogy a Pécs környéki verseny "az aszfaltok királya" Magyarországon és a környéken is, hiszen a legendás versenyzőket kinevelő Mecseken mindig a mezőny krémje gyűlik össze, a párosok küzdelmeit pedig messzeföldről jönnek megnézni a rali szerelmesei.



Idén is csúcsmezőny jön össze, így erős szakmai vetélkedés várható, amit az is indokol, hogy a futamon elért helyezésekért a megszokott pontok másfélszeresét kapják majd a párosok - emelte ki.

Ruzsa Csaba, Pécs alpolgármestere nyilvánvalónak nevezte, hogy a város évről évre támogatja a futam megrendezését, ugyanis az rengeteg nézőt vonz a városba, az eddigi sikeres versenyek pedig azt mutatják, elsődleges az önkormányzat számára a hagyomány fenntartása és folytatása.

Az ORB1-ben induló és most Citroen C3-al, Zsiros Gábor navigálásával versenyző László Martin egyik kedvenc futamán indul "sok évnyi Európa-bajnoki szereplés után" - mondta, hozzátéve, bár nehéz pályák és erős ellenfelek várják, szeretné pár hónapja született gyermekét dobogós helyezéssel, akár győzelemmel megajándékozni.

Az 59. Mecsek-ralival kapcsolatban minden fontos információ megtalálható a verseny honlapján, a https://mecsekrallye.com oldalon.

Képünk archív felvétel.

