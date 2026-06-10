Baranyában is programokat kínálnak a nemzeti parkok hetén

2026. június 8-14. között kerül megrendezésre a Magyar Nemzeti Parkok Hete programsorozat, rendhagyó programokkal, túrákkal hazánk tíz nemzeti parkjában. Íme a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programkínálata a hétre.







Június 11. (csütörtök), 10.00: Szakvezetéses túra a Szársomlyóra

A Villányi-hegység legmagasabb pontjának meghódítása. Időtartam: 3 óra. Táv: 5 km.

Találkozási pont: Nagyharsányi Szoborpark. Részvételi díj: felnőtt: 1500 Ft/fő; 18 éves korig, nyugdíjas: 1000 Ft/fő.

Június 12. (péntek), 10.00: Szakvezetéses túra a Szársomlyóra

A Villányi-hegység legmagasabb pontjának meghódítása. Időtartam: 3 óra. Táv: 5 km.

Találkozási pont: Nagyharsányi Szoborpark. Részvételi díj: felnőtt: 1500 Ft/fő; 18 éves korig, nyugdíjas: 1000 Ft/fő.

Június 13. (szombat), 9.00: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán

Kenuzás a Duna hullámterén található varázslatos Külső-Béda mellékágon,

majd a Fehér Gólya Múzeumban érdekes tárlatvezetés keretében ismerkedés a gyönyörű madarak életével.



Előzetes jelentkezés szükséges: 30/846-6020. Találkozási pont: Kölked, Széchenyi u. 1. A program időtartama: 4 óra.

Részvételi díj: 2-14 éves korig: 2500 Ft/fő, 14 éves kor felett: 3000 Ft/fő

Csak kenutúra (múzeumlátogatás nélkül): 2-14 éves korig: 2000 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2500 Ft/fő

Június 13. (szombat), 10.00: Gólya Nap

Vidám, családi programokkal teli nap a kölkedi Fehér Gólya Múzeumban. Rajzpályázat eredményhirdetés, foglalkozások és tárlatvezetések a múzeumban, kincskereső játék Kölked településen. Részletek honlapunkon: https://ddnp.hu/programok

Június 14. (vasárnap), 10.00: Szakvezetéses túra a Szársomlyóra

A Villányi-hegység legmagasabb pontjának meghódítása. Időtartam: 3 óra. Táv: 5 km.

Találkozási pont: Nagyharsányi Szoborpark. Részvételi díj: felnőtt: 1500 Ft/fő; 18 éves korig, nyugdíjas: 1000 Ft/fő.