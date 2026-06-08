Vágányzár a pécsi fővonalon: két hétig még biztosan maradnak a pótlóbuszok

Jobb pálya, kevesebb sebességkorlátozás, kiszámíthatóbb vonatközlekedés – ez a célja azoknak a munkálatoknak, amelyekkel a Budapest–Pécs fővonalon tavaly megkezdett lassújel-felszámolási program folytatódik. A május 26-án kezdődött – Rétszilas és Dombóvár közötti – pályakizárással járó munkálatokat úgy időzítettük, hogy csak a vakáció elejéig (negyedik napjáig) tartsanak, így a Fishing on Orfű fesztiválra már végig vonattal utazhatnak a látogatók, közölte a MÁV.

A tervel szerint június 23-ig tartó vágányzár ideje alatt a pécsi és a kaposvári InterCityk helyett MÁVBuszok, azaz pótlóbuszok szállítják az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között.

Az S40-es vonatok helyett június 10-ig itt ugyancsak pótlóbuszok járnak, a munkálatok következő szakaszában azonban már csak rövidebb útvonalon, Simontornya és Dombóvár között kell majd pótlóbusszal utazniuk az S40-es járatok utasainak. (Az IC-k helyett ekkor is végig pótlóbuszok járnak majd a Sárbogárd és Dombóvár közötti útvonalon.)

A pénteki és vasárnapi, Budapest és Pécs közötti Tenkes expresszek a vágányzár idején átmenetileg nem közlekednek.

Az átszállások és a hosszabb közúti menetidő miatt a Kelenföldről induló pécsi és kaposvári InterCityk 40 perccel korábban indulnak, illetve oda ennyivel is később érkeznek meg. A hosszabb eljutási idő miatt egyes viszonylatokon érdemesebb eltérni a megszokottól és alternatív útvonalat, vagy éppen a buszos utazást választani.

Budapest és Pécs között az átszállás nélküli eljutást VOLÁN-járatokkal biztosítjuk a vágányzár ideje alatt, ezért irányonként napi három új 1135-ös expresszbusz is indul a Népligetből, illetve a pécsi autóbusz-állomásról.



