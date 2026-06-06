Mérföldkőhöz érkezett a mohácsi Duna-híd építése, helyére emeltek egy hatalmas építményt

Ismét mérföldkőhöz érkezett a mohácsi Duna-híd építése: sikeresen a helyére emelték a leendő mederpillér második kéregelemét. A művelet idejére a hajóforgalmat is korlátozni kellett, miközben búvárok irányításával a folyó mélyén milliméteres pontosságú illesztést hajtottak végre, számolt be róla a kivitelezést végző HSP Hídépítő Speciál Építőipari Kft.

Azt írták, a tavaly októberi, 'A' jelű kéregelemen végzett sikeres mélyalapozási munkák után elérkeztek a következő lépéshez a mohácsi hídnál: helyére tették a 'B' elemet is a mederben.

Ez a hatalmas betonelem adja meg a leendő mederpillér külső védőköpenyét. Tulajdonképpen egy száraz munkateret biztosítanak a folyóban az építés ideje alatt, ha pontosan zárnak egymáson, így a mérnökök és kivitelezők a folyó közepén is biztonságosan végezhetik el a pillér végleges kialakításához szükséges munkákat.



A feladatot a pillér meder felőli oldaláról végezték a Clark Ádám úszódaruval, a művelet idejére a hajóforgalmat is korlátozni kellett.

A felszíni daruzást a víz alatti precíz illesztésnél a búvárok instrukciói segítették: az ő irányításukkal jött létre a két elem pontos kapcsolata a mélyben.



A 'B' elem a helyén van, a hajózási zárlatot feloldották.