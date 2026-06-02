Két baranyai településre érkeznek a NAV ellenőrei
2026. június 02. kedd 12:18
A NAV baranyai munkatársai kedden Berkesden az üzleteket, csütörtökön Sásdon a Rákóczi úti élelmiszerboltokat, a vármegye egész területén pedig a szezonális zöldségeket és gyümölcsöket értékesítőket ellenőrzik.
A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Súlyosabb büntetést kérnek az...
- Két baranyai településre érkeznek a...
- Tűz ütött ki egy hulladékszállító...
- A Pécsi Egyházmegye pedagógusait...
- Tizenhárom éve jött a rekordár -...
- Elsöprő a plusz kéthavi nyugdíj és a...
- Faggyal, havazással és széllel...
- Majd' kétszáz drogterjesztőt...
- Hargitai János: Baranya egyetlen...
- A Baranyában medvehagymát gyűjtők...