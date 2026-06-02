Két baranyai településre érkeznek a NAV ellenőrei

2026. június 02. kedd 12:18

A NAV baranyai munkatársai kedden Berkesden az üzleteket, csütörtökön Sásdon a Rákóczi úti élelmiszerboltokat, a vármegye egész területén pedig a szezonális zöldségeket és gyümölcsöket értékesítőket ellenőrzik.

 

 

 

 

A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.

 

 

 

 

