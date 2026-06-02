Tűz ütött ki egy hulladékszállító autó rakterében Pécsett, a személyzet azonnal lépett
2026. június 02. kedd 09:21
Múlt pénteken a délelőtti órákban tűz keletkezett egy lomtalanítási feladatokat ellátó hulladékszállító jármű rakományában. A gépjármű a lomtalanítási járat feladatait látta el, amikor az Ürögi fasor végén kihelyezett lomok rakodása és tömörítése közben a jármű felépítményéből hirtelen durranás hallatszott. A dolgozók ezt követően tüzet észleltek a rakományban.
Az elsődleges információk alapján feltételezhető, hogy a lomok közé olyan gyúlékony vagy nyomás alatt lévő anyag kerülhetett, amely a tömörítés során berobbant és meggyulladt. A pontos körülmények tisztázása folyamatban van.
Munkatársaink azonnal reagáltak a veszélyhelyzetre, értesítették a tűzoltóságot, majd a rendelkezésre álló biztonságos lehetőségeket kihasználva a rakományt kiürítették a földre annak érdekében, hogy a tűz ne terjedjen tovább a járműben. A helyszínre érkező tűzoltók rövid időn belül megfékezték a lángokat.
Az eset során személyi sérülés nem történt, ami elsősorban munkatársaink gyors helyzetfelismerésének, szakszerű beavatkozásának és a tűzoltók hatékony munkájának köszönhető. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a történtek könnyen vezethettek volna súlyos személyi sérüléshez, jelentős anyagi kárhoz vagy akár - a lakott területen - tragédiához is.
Ezúton kérik a lakosságot, hogy a lomtalanítás során kihelyezett hulladékok közé semmilyen gyúlékony, robbanásveszélyes, nyomás alatt álló vagy ismeretlen összetételű anyagot ne helyezzenek el!
Forrás: Biokom Nkft.
