Súlyosabb büntetést kérnek az ügyészek a Mecseket lángra lobbantó férfire

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség a büntetés súlyosítását indítványozta a 2022 augusztusában Pécsett hulladékot égető és azzal a környéket lángra lobbantó férfi ügyében.

Az elsőfokú bíróság ítéletében megállapított tényállás lényege szerint a vádlott 2021 nyarán költözött egy pécsi külterületi zártkerti ingatlanba.

A férfi rendszeresen használta háztartási hulladékának elégetésére a szemközti telken levő gödröt.



A férfi 2022. augusztus 18-án, délután, a tűzgyújtási tilalom ellenére és megszegve a

hulladékok kezelésére vonatkozó szabályokat, háztartási szemetet helyezett el a gödörben, majd egy öngyújtóval meggyújtotta.



A keletkező tűz a szárazság és a szél miatt belekapott az aljnövényzetbe, majd nagy

sebességgel és lánggal terjedni kezdett. A vádlott papuccsal és autós szőnyeggel próbálta a tüzet eloltani, de nem értesítette a hatóságokat, a késlekedés pedig hozzájárult a tűz gyors terjedéséhez.

A férfi végül az őt telefonon hívó volt barátnőjét kérte, hogy hívjon segítséget. A tűz perceken belül átterjedt a szomszédos ingatlanokra, számos ingatlanban több tízezer forinttól több millió forintig terjedő összegű kárt okozott, érintette a Nyugat-

Mecsek Tájvédelmi Körzethez tartozó erdőrészleteket és megsérült a környékbeli áramhálózat is.



A vádlott cselekménye következtében több, mint ötvenmillió forint kár keletkezett és az

emberek biztonságát is veszélyeztette.



A Pécsi Törvényszék különösen nagy kárt okozó közveszélyokozás bűntette és

hulladékgazdálkodás rendje megsértésének bűntette miatt öt év börtönre, mellékbüntetésül öt év közügyektől eltiltásra ítélte a vádlottat.



Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője felmentésért fellebbezett.



A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség az ügyészi fellebbezést fenntartotta, a nagy tárgyi súlyú, súlyos következményekkel járó bűncselekmény miatt kiszabott büntetés súlyosítását indítványozta.