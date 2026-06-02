Súlyosabb büntetést kérnek az ügyészek a Mecseket lángra lobbantó férfire
2026. június 02. kedd 09:31
A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség a büntetés súlyosítását indítványozta a 2022 augusztusában Pécsett hulladékot égető és azzal a környéket lángra lobbantó férfi ügyében.
Az elsőfokú bíróság ítéletében megállapított tényállás lényege szerint a vádlott 2021 nyarán költözött egy pécsi külterületi zártkerti ingatlanba.
A férfi rendszeresen használta háztartási hulladékának elégetésére a szemközti telken levő gödröt.
A férfi 2022. augusztus 18-án, délután, a tűzgyújtási tilalom ellenére és megszegve a
hulladékok kezelésére vonatkozó szabályokat, háztartási szemetet helyezett el a gödörben, majd egy öngyújtóval meggyújtotta.
A keletkező tűz a szárazság és a szél miatt belekapott az aljnövényzetbe, majd nagy
sebességgel és lánggal terjedni kezdett. A vádlott papuccsal és autós szőnyeggel próbálta a tüzet eloltani, de nem értesítette a hatóságokat, a késlekedés pedig hozzájárult a tűz gyors terjedéséhez.
A férfi végül az őt telefonon hívó volt barátnőjét kérte, hogy hívjon segítséget. A tűz perceken belül átterjedt a szomszédos ingatlanokra, számos ingatlanban több tízezer forinttól több millió forintig terjedő összegű kárt okozott, érintette a Nyugat-
Mecsek Tájvédelmi Körzethez tartozó erdőrészleteket és megsérült a környékbeli áramhálózat is.
A vádlott cselekménye következtében több, mint ötvenmillió forint kár keletkezett és az
emberek biztonságát is veszélyeztette.
A Pécsi Törvényszék különösen nagy kárt okozó közveszélyokozás bűntette és
hulladékgazdálkodás rendje megsértésének bűntette miatt öt év börtönre, mellékbüntetésül öt év közügyektől eltiltásra ítélte a vádlottat.
Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője felmentésért fellebbezett.
A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség az ügyészi fellebbezést fenntartotta, a nagy tárgyi súlyú, súlyos következményekkel járó bűncselekmény miatt kiszabott büntetés súlyosítását indítványozta.
Forrás: Pécsi Fellebbviteli Főügyészség
