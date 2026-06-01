Felszálláshoz készülődő autóst fotóztak le Baranyában

2026. június 01. hétfő 13:51

Felszálláshoz készülődő autóst fotóztak le Baranyában

A rendőrök a 6-os úton vontak intézkedés alá a napokban egy autóst, aki a megengedett 90 km/h helyett 167 km/h-val közlekedett.

 

 

 210 ezer forint bírságot szabtak ki a sofőrnek, valamint hat előéleti pontot is kapott.

 


Forrás: police.hu