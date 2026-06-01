Összeütközött két autó, teljes útzár a baranyai főúton
2026. június 01. hétfő 13:19
Karambolozott két személyautó a 66-os főúton, a Baranya vérmegyei Gödre közelében hétfőn kora délután.
A műszaki mentést végző sásdi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket.
Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Forrás: Katasztrófavédelem
