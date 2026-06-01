Összeütközött két autó, teljes útzár a baranyai főúton

2026. június 01. hétfő 13:19

Karambolozott két személyautó a 66-os főúton, a Baranya vérmegyei Gödre közelében hétfőn kora délután.

 

 

A műszaki mentést végző sásdi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket.

 

Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Forrás: Katasztrófavédelem