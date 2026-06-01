Idegenvezetéssel járhatjuk be a 100 éves Pintér-kertet

2026. június 01. hétfő 09:23

Idegenvezetéssel járhatjuk be a 100 éves Pintér-kertet

A pénteken délelőtt tíz órakor kezdődő program résztvevői szakvezető kalauzolásával betekintést nyerhetnek az idén száz éves Pintér-kert különleges örökzöldjeinek, gyümölcsfáinak, díszfáinak világába.

 

 

 



 

 



Az Arborétum névadója az alapító Pintér János (1879-1933) pécsi banktisztviselő. A népszerű kirándulóhely, a Tettye közvetlen szomszédságában álló villaépülete környezetében szentimentális tájképi kertet hozott létre, amelyben a főként örökzöld növények mellett mesterséges várrom, fa pavilon, két vízmedence, valamint több szobor is megtalálható.

 

 

 


 

 

 

 

Forrás: DDNP