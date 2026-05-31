Pécsi buszbaleset: már csak egy lányt ápolnak kórházban
2026. május 31. vasárnap 08:19
Egy lányt ápolnak még a pécsi kórházban azok közül, akiket a Pécsi Sportiskola aerobik csapatát szállító busz szombat reggeli balesetét követően elláttak - tájékoztatta a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. vezérigazgató-helyettese szombaton este az MTI-t.
Róth Ernő elmondta, hogy a legtöbb fiatalt már korábban hazaengedték, egy 14 éves lányt, akit combcsonttöréssel operáltak, a kórházban ápolják.
A baleset másik sérültjét, a csapat egyik edzőjét, aki nyakcsigolya- és medencesérülést szenvedett, merevítőkkel engedtek haza. Mint mondta, a következő hetekben dől majd el, hogy szükséges-e műtétet végrehajtani a sérültön vagy anélkül is meggyógyul-e a sérülése.
A baleset szombat reggel a 6-os főúton történt Pécs és Hird között; a sportolók a Magyar Kupa 2. fordulójára utaztak bérelt autóbusszal Budapestre, a Folyondár utcai csarnokba.
A balesetet szenvedett buszon 28-an utaztak, 19 versenyző, 3 edző, 6 szülő, valamint a jármű vezetője. A busz Hird térségében, egyelőre tisztázatlan körülmények között letért az útról és fának ütközött.
A balesetben a sofőr a helyszínen életét vesztette. A PSN Zrt. - Pécsi Sportiskola közössége őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt sofőr családjának és szeretteinek.
A történtekre való tekintettel a sportiskola aerobikosai a Magyar Kupa hétvégi versenynapjain nem vesznek részt.
MTI
