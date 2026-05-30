A Pécsi Sportiskola aerobikcsapata utazott a Pécs határában karambolozott buszon

"Mély megrendüléssel értesültünk arról a tragikus közlekedési balesetről, amely ma reggel Hird közelében érte aerobik szakosztályunkat. Sportolóink a Magyar Kupa 2. fordulójára utaztak bérelt autóbusszal Budapestre, a Folyondár utcai csarnokba. A buszon összesen 28 fő tartózkodott: 19 versenyző, 3 edző, 6 szülő, valamint a jármű vezetője", írta közös közleményében a PSN Zrt. és a Pécsi Sportiskola.

"A busz Hird térségében, egyelőre tisztázatlan körülmények között letért az útról és fának ütközött. A baleset következtében a sofőr a helyszínen életét vesztette.

A mentőszolgálat valamennyi utast kórházba szállította. A gyermekeket a gyermekklinikán, a felnőtteket a 400 ágyas klinika sürgősségi osztályán látják el. A sérültek között van egy versenyző, aki combcsonttörést szenvedett, emellett több esetben ujjtörés, agyrázkódás, zúzódás és horzsolás is történt.

A balesetben két edző is súlyosabban megsérült, állapotukat folyamatosan figyelemmel kísérik. A PSN Zrt. vezetése folyamatos kapcsolatban áll az érintett családokkal, az egészségügyi intézményekkel és a hatóságokkal.

A történtekre való tekintettel a PSN Zrt. - Pécsi Sportiskola aerobikosai a Magyar Kupa hétvégi versenynapjain nem vesznek részt.

A PSN Zrt. - Pécsi Sportiskola közössége őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt sofőr családjának és szeretteinek. Gondolataink a sérültekkel, hozzátartozóikkal, valamint minden érintettel vannak.

Amint újabb, hivatalosan megerősített információval rendelkezünk, tájékoztatást adunk."

Képünk illusztráció.

