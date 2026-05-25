Idén is megnyílnak Baranyában a tűzoltószertárak kapui a gyermeknapon
2026. május 25. hétfő 12:36
Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltólaktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján. A korábbi évek hagyományait követve idén is 153 hivatásos és 329 önkormányzati, illetve önkéntes tűzoltóság és múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltólaktanyák életét.
Sokak számára ismerős a „Nyitott szertárkapuk" rendezvény, amely évek óta nagy népszerűségnek örvend, és a legkülönfélébb korosztályok számára kínál gazdag programot. Az országos program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba.
A gyermeknaphoz kapcsolódó országos esemény során idén is reggel tíz és délután négy óra között fogadják az érdeklődőket. A fővárosi laktanyákban fellép a Katasztrófavédelem Központi Zenekara. Az egész napos program során lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, és a tűzoltói hivatást bemutató előadás. A tűzoltók próbariasztásokat tartanak, így az érdeklődők láthatják, hogy mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket. Megtekinthetőek, kipróbálhatóak lesznek bizonyos speciális eszközök és felszerelések, a kicsik a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik.
A 150 hivatásos laktanya, a 47 önkormányzati tűzoltóság és a 216 önkéntes tűzoltó egyesület mellett a fővárosban a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma, vidéken pedig más tematikus múzeumok, emlékszobák és kiállítóhelyek várják a gyerekeket és felnőtteket, ahol játékos keretek között szerezhetnek információkat a katasztrófavédelem tevékenységéről, a tűzoltók hétköznapjairól, és nem utolsó sorban arról, mit tehetnek saját biztonságuk érdekében.
Baranya vármegyében az alábbi helyszíneken várják az érdeklődőket:
|Mohácsi HTP
|7700 Mohács, Liszt Ferenc utca 28.
|Véméndi KvŐ
|7726 Véménd, Szabadság tér 11.
|Komlói HTP
|7300 Komló, Berek utca 12.
|Sásdi KvŐ
|7370 Sásd, Dr. Guzsal Ernő u. 3.
|Pécsi HTP
|7630 Pécs, Engel János József utca 1.
|Pécsi HTP
|7623 Pécs, Tüzér u. 30.
|Siklósi HTP
|7800 Siklós, Gyüdi út 24.
|Villányi KvŐ
|7773 Villány, Ady Endre fasor 913/3. hrsz.
|Szigetvári HTP
|7900 Szigetvár, József Attila utca 87.
|Sellyei KvŐ
|7960 Sellye, Dráva utca 23.
Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is csatlakoznak az önkéntesek. Velük itt találkozhatnak:
|Majs ÖTE
|7783 Majs, Táncsics Mihály utca 378.
|Palkonya-Újpetre ÖTE
|7771 Palkonya, Fő utca 73/1.
|Pogány ÖTE
|7666 Pogány, Széchenyi u. 11.
|Szabadszentkirály ÖTE
|7951 Szabadszentkirály, Petőfi Sándor utca 68.
Forrás: Katasztrófavédelem
