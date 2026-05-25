Akinek nincs vaj a fején, az se menjen ma a napra!
2026. május 25. hétfő 11:24
Nagyon erős UV-B sugárzás várható hétfőn az ország nagy részén - közölte a HungaroMet Zrt.
Azt írták: hétfőn az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket a Dunántúlon, valamint a központi régióban és a Dél-Alföldön.
Hangsúlyozták, fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen. Amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerüljék az emberek a napozást, és javasolt vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata.
Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet - tették hozzá.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Akinek nincs vaj a fején, az se...
- Bérmálással ünnepelték a pünkösdöt a...
- Vágányzár a pécsi fővonalon: három...
- Kánikulával kezdődik május utolsó...
- Tizenhat határsértőt tartóztattak fel...
- Gulyás Gergely: döntést hozott a...
- Megszólal a Bolyai ösztöndíjból...
- Majd' kétszáz drogterjesztőt...
- Elsöprő a plusz kéthavi nyugdíj és a...
- Új erdészeti víztározót hoznak létre...