Bérmálással ünnepelték a pünkösdöt a székesegyházban - Krisztus számít rátok!

A húsvét utáni 50. napon, a Szentlélek eljövetelének ünnepén, idén május 24-én Felföldi László pécsi megyéspüspök koncelebrált szentmisét mutatott be a pécsi székesegyházban, ahol 37 bérmálkozónak szolgáltatta ki a keresztény nagykorúság szentségét. A szentírási olvasmányok felolvasását a szentségre felkészítő hitoktatók közül Farkas Zita és Izsák Kálmán végezték.

Keresztény hitünk tanítása szerint a pünkösdhöz három fontos esemény kötődik: a Szentlélek eljövetele, aki Krisztus megváltó művét beteljesíti; az Egyház alapítása; valamint az egész világra kiterjedő missziós munka kezdete, melyben az apostolok hirdetni kezdték Jézus feltámadásának örömhírét.

Ez a hármas egység jelenik meg a bérmálás szentségében, melyet a keresztény beavatás három szentségének egyikeként, mégpedig a keresztény nagykorúság szentségeként tartunk számon. A szentségben részesülő megkapja a Szentlélek lelki adományait, melyeket „kibontva", az Egyház közösségének tevékeny tagjaként életével tesz tanúságot Krisztusba vetett hitéről.

A székesegyházban ünnepelt bérmálási szentmise kezdetén Felföldi László püspök köszöntőjében a mai pünkösdöt a jeruzsálemi első keresztény közösség pünkösdjéhez hasonlította. Mint mondta, óriás ajándék, hogy ezen a napon itt és most 37 szív a Szentlélek mellett dönt, figyel rá és hallgat a szavára, hogy megélje küldetését közösségében, családban és az Egyházban.

Máger Róbert püspöki irodaigazgató, a székesegyház plébánosa a közösség képviseletében köszöntötte a főpásztort, akit a hagyomány szerint ünnepélyesen felkért a szentség kiszolgáltatására.

A plébános beszédében kitért arra is, hogy 80 évvel ezelőtt a pécsi székesegyház falai között bérmálkozott Boldog Brenner János vértanú lelkiásztor is, aki itt kapta meg a Lélek ajándékait, melyeket mások javára használt. Máger Róbert kifejezte reményét, hogy a szentség vétele ezúttal sem marad hatástalan, a most bérmálkozók is kibontakoztatják majd a Szentlélektől kapott karizmákat, és Krisztushoz hűségesek maradnak.

A bérmálásra felkészítő időszakban a főpásztor - a korábbi évek hagyományait követve - idén is arra kérte a szentség felvételére készülő fiatalokat, hogy levélben fogalmazzák meg és osszák meg vele hitükhöz fűződő személyes gondolataikat. A püspök ünnepi szentbeszédében ezeket a beérkezett vallomásokat fűzte egybe és állította párhuzamba az Egyház életének legfontosabb fókuszpontjaival. Tanításában kiemelten hangsúlyozta a hit megélése, a család megtartó ereje, a keresztény remény, valamint az egyházközségi egység közötti szoros és elválaszthatatlan kapcsolatot.

A főpásztor azt is kérte a bérmálkozóktól, hogy hitük egy meghatározó attribútumát hozzák magukkal a szentmisére, ahol megosztották a jelenlévőkkel a kiválasztott tárgy és hitük kapcsolódásának gondolatait.

Ezt követően megújították keresztségi fogadalmukat, majd a bérmálás szentségi kiszolgáltatásának szertartásában a püspök a nagycsütörtökön megszentelt krizmával keresztet rajzolt a bérmálkozók homlokára. A szentség felvétele eltörölhetetlen jegyet hagy a lélekben, felvételével azt nyilvánítjuk ki, hogy Krisztushoz és az ő közösségéhez, az Egyházhoz tartozunk. ennek szimbóluma a püspöki kézfogás, mely azt fejezi ki, hogy a szentséghez járuló az Egyház teljes jogú felnőtt tagja lett.

A bérmálás szentsége a Szentlélek kegyelmét közvetíti, melynek kiáradásával isteni erőt kapunk karizmáink kibontásához. A Szentlélek adja meg tehát a bérmálkozó számára azt a hitet és erőt, ami ahhoz kell, hogy az igazság útján haladva az Egyház híveinek közösségéhez tartozva élje az egész életét.