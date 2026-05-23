Két baranyai tóba is érkezett pontyokból utánpótlás
2026. május 23. szombat 07:29
A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége, a pünkösdi hosszú hétvége előtt pontyot telepített kettő halgazdálkodási hasznosításában lévő vízterületére.
A Pécsi-tóba 1500 kg fogható méretű pikkelyes és tükrös ponty, míg a Kovácsszénájai-tóba 500 kg fogható méretű, szintén pikkelyes és tükrös ponty került kihelyezésre.
Remélhetőleg a hosszú hétvégén minél több horgásznak lesz szerencséje találkozni a betelepített halakkal, vagy a tavakban lévő törzsállományból sikerül horogra csalni néhány példányt, az időjárás jónak ígérkezik!
Forrás: HEBMESZ
