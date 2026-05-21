Új versenytársat kaptak a pécsi taxisok: belépett a piacra az Uber, már működnek is

Pécsen is elérhetővé válik az Uber szolgáltatása. Budapest, Miskolc, Debrecen és Szeged után május 21-től Baranya vármegye székhelyén is rendelhetnek fuvart az utasok az alkalmazáson keresztül. Az indulást kedvezményes hétvégi promóció kíséri.

Az Uber pécsi indulásával tovább bővül azon magyar nagyvárosok köre, ahol az utasok digitálisan, néhány kattintással rendelhetnek taxit. Az alkalmazás segítségével az utazások egyszerűen tervezhetők, az útvonal valós időben követhető, a fizetés pedig elektronikusan történik.

A vállalat szerint Pécs ideális helyszín a szolgáltatás bővítésére: a város pezsgő egyetemi élete, kulturális programjai és turisztikai szerepe egész évben jelentős közlekedési igényt teremt. Az Uber helyi partnere a Martin Busz Kft. lesz.

„A mostani terjeszkedés újabb fontos állomása az Uber magyarországi építkezésében. Célunk, hogy fokozatosan minél több hazai városban jelen legyünk, és olyan, könnyen használható szolgáltatást kínáljunk, amely egyszerűbbé és kényelmesebbé teszi a városi közlekedést A magyarországi jelenlétünk további bővítése is tervben van, szeretnénk egyre több felhasználó számára egyszerűbbé és kényelmesebbé tenni az utazást" - mondta Kardos Eszter, az Uber magyarországi vezetője.

„Az Uber 2024-ben tért vissza a magyar piacra az Uber Taxi szolgáltatással Budapesten, azóta pedig hónapról hónapra folyamatosan bővül az utasaink közössége. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a vidéki nagyvárosokban is folyamatosan fejlesszük a szolgáltatásunkat, ugyanakkor itt nem állunk meg: hosszú távú célunk, hogy szinte teljes országos lefedettséget biztosítsunk, és az ország minél több pontján elérhetővé váljon az Uber" - tette hozzá Reich Ádám, az F Mobilitás Kft., az Uber magyarországi partnercégének ügyvezetője.

A pécsi indulást promóciós akció is kíséri: a felhasználók 2026. május 21. és 24. között a PECS2026 kedvezménykód használatával Pécsen legfeljebb három alkalommal akár utazásonként 6000 forint kedvezményt kaphatnak.