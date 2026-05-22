Szobrot avattak Méhes Károly professzor tiszteletére

Ünnepélyes keretek között avatták fel Prof. Dr. Méhes Károly szobrát a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (PTE KK) Gyermekgyógyászati Klinika előkertjében pénteken.



Prof. Dr. Méhes Károly (1936-2007) a magyar gyermekgyógyászat és orvosi genetika meghatározó alakja, a Pécsi Orvostudományi Egyetem, majd a Pécsi Tudományegyetem kiemelkedő professzora és a gyermekgyógyászati klinika igazgatója volt.

Munkásságában a veleszületett rendellenességek korai felismerésével és a klinikai genetikával foglalkozott. Tudományos munkássága elismeréseként 1990-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává, majd 1995-ben rendes tagjává választották. Számos más hazai és nemzetközi elismerést is kapott, többek között 1998-ban Széchenyi-díjjal tüntették ki.



A szoboravatás méltó tisztelgés Méhes professzor előtt, aki szakmai munkájával, oktatói tevékenységével és emberi példamutatásával generációk életére volt hatással. Méhes Károly professzor neve összeforrt a pécsi gyermekgyógyászat fejlődésével, munkássága maradandó értéket képvisel a magyar orvostudomány történetében.



Az emlékszobor létrehozásának gondolatával dr. Masszi György kardiológus főorvos kereste meg a Gyermekgyógyászati Klinika vezetését. Ezt követően a Gyermekgyógyászati Klinikai és az Orvosi Genetikai Intézet volt és jelenlegi vezetőiből és munkatársaiból álló, dr. Masszi Györgyöt is magában foglaló ad hoc testület fordult az Általános Orvostudományi Kar vezetéséhez a szobor felállításának javaslatával. Az alkotás az Általános Orvostudományi Kar anyagi támogatásával jött létre.



A süttői mészkő talapzatú bronzszobrot dr. Tóth Zsuzsa szobrászművész, a PTE Művészeti Kar Szobrászat tanszékének oktatója készítette. Az emlékmű a Gyermekgyógyászati Klinika előkertjében kapott helyet, Heim Pál és Kerpel-Fronius Ödön szobrai mellett, akik a magyar gyermekgyógyászat legkiemelkedőbb alakjai közé tartoznak.

A most átadott alkotás méretében és anyagában illeszkedik az előkert korábbi szobraihoz, enyhén feléjük fordul az alak. A művész a formázás során végig együttműködött Méhes professzor leszármazottaival és egykori kollégáival, hogy a megjelenés valóban tükrözze a szeretett orvos személyiségét is: így egy barátságos tekintetű, enyhén mosolygó alakot formál a szobor.



Az ünnepségen emlékező beszédet mondott Dr. Nagy Anikó, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főigazgató főorvosa, a Magyar Gyermekorvosok Társaságának elnöke; Prof. Dr. Kosztolányi György, az MTA rendes tagja; és Prof. Dr. Decsi Tamás, a PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója. A szobor leleplezésénél Prof. Dr. Nyitrai Miklós, a PTE Általános Orvostudományi Kar dékánja és Dr. Sebestyén Andor, a PTE Klinikai Központ elnöke tartott beszédet, majd a szobrász Tóth Zsuzsanna mutatta be alkotását.

Végül Prof. Dr. Méhes Gábor, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Pathológia Intézet igazgatója, Prof. Dr. Méhes Károly fia osztotta meg gondolatait a család nevében.

