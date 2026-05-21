Új erdészeti víztározót hoznak létre Baranyában
2026. május 21. csütörtök 16:35
Új vízfelületek létrehozását és arborétumok megőrzését, fejlesztését szolgáló határokon átívelő program indult a Mecsekerdő Zrt. és horvát partnere részvételével - közölte az Európai Unió 1,25 millió eurós támogatásával zajló projekt kapcsán a pécsi székhelyű állami erdőgazdálkodási társaság.
A Mecsekerdő Zrt. közleménye szerint a két éven át zajló Interreg-program révén több mint 17 hektárnyi új vízfelület jön létre a Sellyei Erdészet területére tervezett erdészeti tározó segítségével, így évi 140 ezer köbméter víz visszatartása válik lehetővé. Ennek eredményeként a környező erdők vízpótlását április és szeptember között akár többször is el lehet majd végezni.
A projekt második pilléreként a térség meghatározó gyűjteményes kertjei, a magyarországi nagymátéi és a horvátországi Lisičinében található arborétumok megóvására összpontosítanak több mint 30 hektáron szolgálva a biológiai sokféleség megőrzését közös cselekvési tervek kidolgozása és a vadkár mérséklése révén.
A szakemberek - egyebek mellett légif elvételekkel - mérik fel a növényzet egészségi állapotát, hét új talajvíz-megfigyelő kutat létesítenek és három új meteorológiai állomást helyeznek ki. Ezek adatai nemcsak az erdőgazdálkodási döntéshozatalt, hanem a kutatói szférát és a helyi agrárvállalkozókat is segítik
- hívták fel a figyelmet.
A Mecsekerdő Zrt. és a Horvát Állami Erdőgazdaság (Hrvatske Šume d.o.o.) új, közös kezdeményezésének az ad aktualitást, hogy az egyre szárazabb és forróbb nyarak, valamint a talajvízszint folyamatos csökkenése folyamatosan komoly kihívás elé állítja a határmenti régió erdőállományait.
A program természetalapú megoldásokkal válaszol ezekre a környezeti változásokra, célul kitűzve a klímatűrő képesség és a biodiverzitás fokozását a Mura-Dráva-Duna Bioszféra rezervátum és kiemelt Natura 2000 területek mentén - hívták fel a figyelmet a közleményben.
Képünk illusztráció.
MTI - Fotó: MTI/Katona Péter (archív)
