Új erdészeti víztározót hoznak létre Baranyában

Új vízfelületek létrehozását és arborétumok megőrzését, fejlesztését szolgáló határokon átívelő program indult a Mecsekerdő Zrt. és horvát partnere részvételével - közölte az Európai Unió 1,25 millió eurós támogatásával zajló projekt kapcsán a pécsi székhelyű állami erdőgazdálkodási társaság.

A Mecsekerdő Zrt. közleménye szerint a két éven át zajló Interreg-program révén több mint 17 hektárnyi új vízfelület jön létre a Sellyei Erdészet területére tervezett erdészeti tározó segítségével, így évi 140 ezer köbméter víz visszatartása válik lehetővé. Ennek eredményeként a környező erdők vízpótlását április és szeptember között akár többször is el lehet majd végezni.

A projekt második pilléreként a térség meghatározó gyűjteményes kertjei, a magyarországi nagymátéi és a horvátországi Lisičinében található arborétumok megóvására összpontosítanak több mint 30 hektáron szolgálva a biológiai sokféleség megőrzését közös cselekvési tervek kidolgozása és a vadkár mérséklése révén.



A szakemberek - egyebek mellett légif elvételekkel - mérik fel a növényzet egészségi állapotát, hét új talajvíz-megfigyelő kutat létesítenek és három új meteorológiai állomást helyeznek ki. Ezek adatai nemcsak az erdőgazdálkodási döntéshozatalt, hanem a kutatói szférát és a helyi agrárvállalkozókat is segítik

- hívták fel a figyelmet.

A Mecsekerdő Zrt. és a Horvát Állami Erdőgazdaság (Hrvatske Šume d.o.o.) új, közös kezdeményezésének az ad aktualitást, hogy az egyre szárazabb és forróbb nyarak, valamint a talajvízszint folyamatos csökkenése folyamatosan komoly kihívás elé állítja a határmenti régió erdőállományait.

A program természetalapú megoldásokkal válaszol ezekre a környezeti változásokra, célul kitűzve a klímatűrő képesség és a biodiverzitás fokozását a Mura-Dráva-Duna Bioszféra rezervátum és kiemelt Natura 2000 területek mentén - hívták fel a figyelmet a közleményben.

