Fél órán keresztül harcoltak a pécsi mentősök egy fiatalember életéért - Sikerrel!

Egy pécsi édesanya által írt, megható köszönőlevelet tett közzé az Országos Mentőszolgálat: miután megállt a fia szíve, fél órán keresztül harcoltak az életéért a mentősök, Sikerrel. Íme, az édesanya levele:



"Amikor megáll az idő...



Vannak pillanatok, amikor megáll az idő, és minden, amit addig fontosnak hittél, pillanatok alatt jelentéktelenné válik.

Március 10-én nekünk ez a pillanat egy végtelennek tűnő, megfeszített, félórás küzdelem képében jött el. Ennyi ideig harcoltak a fiam, Dávid életéért a mentősök, miután hirtelen megállt a szíve.

Barátnője, Luca aki azonnal észlelte a bajt, tárcsázta a 112-t, és a telefonos segítség útmutatása alapján, hihetetlen lélekjelenléttel megkezdte a mellkaskompressziót a mentők kiérkezéséig.



A mentősök precizitása, gyorsasága és az a hihetetlen szakszerűség kellett hozzá, amit ott, abban a kritikus fél órában nyújtottak és egy elképesztő küzdelem után a mentőcsapat visszahozta nekünk.



Szeretném nyilvánosan is megköszönni a pécsi mentőegységnek, hogy egyetlen másodpercre sem adták fel. Hatalmas köszönet a csapatnak: Somlyai Zsolt mentőtiszt vezetésével, Schulteisz Richárd és Ratting László mentőtechnikusoknak, valamint mindazoknak, akik ott voltak és segítettek. Köszönöm, hogy ennyire értették a dolgukat, és hogy emberségből is jelesre vizsgáztak!



Gyakran bele sem gondolunk, mekkora teher és felelősség van az ő vállukon nap mint nap. Mi „csak" egy esetet látunk a hírekben, de nekik ez a hivatásuk: életben tartani a reményt.



Becsüljük meg őket, mert ők azok a hétköznapi hősök, akik akkor is harcolnak értünk, amikor mi már teljesen tehetetlenek vagyunk. Hatalmas tisztelet és köszönet a mentőknek a munkájukért!



Kérlek benneteket, ha legközelebb mentőt láttok szirénázni az úton, egy pillanatra gondoljatok bele: lehet, hogy épp egy pontosan ugyanilyen „csodáért" sietnek", írta az édesanya.