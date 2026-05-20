Vádat emeltek egy baranyai település polgármestere ellen

A Pécsi Járási Ügyészség jelentős vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt emelt vádat egy baranyai település polgármestere ellen, aki közmunka-program keretében károsította meg a költségvetést.

A vádirat szerint a férfi egy baranyai község polgármestere, aki a kormányhivatallal szerződést kötött álláskeresők közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatására.

A nyújtott támogatás alapján a magyar állam a támogatási összeget a község számlájára utalta.

A munkaprogram keretében kiközvetített foglalkoztatottak egyéb kereső tevékenységet nem folytathattak, a polgármester, mint foglalkoztató az érintett személyekkel szerződést kötött és foglalkoztatásukat közvetítői lappal igazolta.

A polgármester 14 olyan személlyel kötött szerződést foglalkoztatásra, akik ténylegesen tevékenységet nem végeztek, munkavégzésüket a polgármester valótlan tartalmú közfoglalkoztatási szerződésekkel, jelenléti ívekkel és bérkifizetési okiratokkal igazolta.

Ezen személyeknek rendszeres munkát nem kellett végezni, azonban részükre a bért a polgármester utasítása alapján az önkormányzat kifizette.

A polgármester a költségvetési szervet megtévesztette és a 14 személy vonatkozásában a költségvetésnek 2024. és 2025. évben összesen több, mint 14 millió forint vagyoni hátrányt okozott.

A Pécsi Járási Ügyészség a polgármestert, illetve az önkormányzattal szerződő 14 foglalkoztatottat vádolja költségvetési csalás bűntettével, illetve hamis magánokirat felhasználásának vétségével.

A polgármester által elkövetett bűncselekmény büntetési tétele 2 - 8 évig terjedő szabadságvesztés.