Vádat emeltek egy baranyai település polgármestere ellen
2026. május 20. szerda 08:29
A Pécsi Járási Ügyészség jelentős vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt emelt vádat egy baranyai település polgármestere ellen, aki közmunka-program keretében károsította meg a költségvetést.
A vádirat szerint a férfi egy baranyai község polgármestere, aki a kormányhivatallal szerződést kötött álláskeresők közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatására.
A nyújtott támogatás alapján a magyar állam a támogatási összeget a község számlájára utalta.
A munkaprogram keretében kiközvetített foglalkoztatottak egyéb kereső tevékenységet nem folytathattak, a polgármester, mint foglalkoztató az érintett személyekkel szerződést kötött és foglalkoztatásukat közvetítői lappal igazolta.
A polgármester 14 olyan személlyel kötött szerződést foglalkoztatásra, akik ténylegesen tevékenységet nem végeztek, munkavégzésüket a polgármester valótlan tartalmú közfoglalkoztatási szerződésekkel, jelenléti ívekkel és bérkifizetési okiratokkal igazolta.
Ezen személyeknek rendszeres munkát nem kellett végezni, azonban részükre a bért a polgármester utasítása alapján az önkormányzat kifizette.
A polgármester a költségvetési szervet megtévesztette és a 14 személy vonatkozásában a költségvetésnek 2024. és 2025. évben összesen több, mint 14 millió forint vagyoni hátrányt okozott.
A Pécsi Járási Ügyészség a polgármestert, illetve az önkormányzattal szerződő 14 foglalkoztatottat vádolja költségvetési csalás bűntettével, illetve hamis magánokirat felhasználásának vétségével.
A polgármester által elkövetett bűncselekmény büntetési tétele 2 - 8 évig terjedő szabadságvesztés.
Forrás: Baranya Vármegyei Főügyészség
