Nincs rá pénz, idén nem rendezik meg a pécsiek egyik legjobban várt fesztiválját

Szünetel a Sétatér Fesztivál: a minőség és a felelős gazdálkodás mellett döntött a szervező " címmel küldött közleményt a Zsolnay Örökségkezelő NKft.

Azt írták „a döntés hátterében az áll, hogy az állami támogatás folyósítása a mai napig nem történt meg, így likviditási nehézségek keletkeztek, továbbá az idei tervezett költségvetésünk szerint egyébként 400 millió forinttal kevesebb pénzből gazdálkodik a cég támogatói oldalon. A társaság szakmai és gazdasági felelőssége nem teszi lehetővé, hogy a látogatók által megszokott, magas színvonalú programsorozatot fedezet nélkül indítsa el.

A Sétatér Fesztivál Pécs kulturális naptárának egyik meghatározó eleme, amely sok éve a minőségi szórakoztatás és a közösségi élmények szimbóluma.

Pécs, valamint a Zsolnay Örökségkezelő NKft. vezetése az elmúlt hónapokban mindent elkövetett a rendezvény finanszírozásának biztosítása érdekében, azonban az idei évre várt állami források eddig nem érkeztek meg, emiatt a cég a fenntartható és biztonságos gazdálkodás mellett kötelezte el magát.





„Szervezőként a legnehezebb döntést kellett meghoznunk, de a közönségünk és a város felé tartozunk azzal, hogy csak olyan rendezvényt valósítunk meg, amely minden elemében méltó a Sétatér hagyományaihoz és a ZSÖK szakmai hírnevéhez. Nem kívánunk kompromisszumot kötni a minőség rovására" - fogalmazott Hummel Márk ügyvezető.

A szervezők köszönik a közönség megértését és türelmét. A cég bízik benne, hogy az állami finanszírozás rendezésével a Sétatér Fesztivál 2027-ben visszatér, és a pécsiekkel közösen ünnepelhetjük a folytatást egy év kihagyás után.