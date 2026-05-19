Keddtől ismét látogatható az Abaligeti-barlang

2026. május 19. kedd 08:19

Az Abaligeti-barlang május 19-én nyitva tart, május 20-án hálózati karbantartás miatt áramszünet lesz Abaligeten, így az Abaligeti-barlang és a Denevérmúzeum ezen a napon nem lesz látogatható, közölte a nemzeti park.

 

 

 

 



Május 21-től a normál nyitvatartási rend szerint várják a látogatókat.

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: DDNP