Kizuhant egy 17 éves lány Szentlőrincen egy negyedik emeleti lakás ablakán

A szentlőrinci lány halálesetének körülményeit büntetőeljárás keretében vizsgálják a rendőrök.

Május 18-án reggel érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy egy szentlőrinci lakásból kiesett egy lány. A mentők súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, ahol nem sokkal később életét vesztette.



Tekintettel arra, hogy az idegenkezűség nem zárható ki, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított eljárásban vizsgálja a 17 éves lány halálesetének körülményeit.



Az eset tisztázása jelenleg is tart.

Képünk illusztráció.