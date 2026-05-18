Kizuhant egy 17 éves lány Szentlőrincen egy negyedik emeleti lakás ablakán

2026. május 18. hétfő 15:28

A szentlőrinci lány halálesetének körülményeit büntetőeljárás keretében vizsgálják a rendőrök.

 

 

Május 18-án reggel érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy egy szentlőrinci lakásból kiesett egy lány. A mentők súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, ahol nem sokkal később életét vesztette.


Tekintettel arra, hogy az idegenkezűség nem zárható ki, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított eljárásban vizsgálja a 17 éves lány halálesetének körülményeit.

Az eset tisztázása jelenleg is tart.

 

Képünk illusztráció.

 

 

Forrás: police.hu