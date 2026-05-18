Kidőlt fák, leszakadt ágak: rengetegszer riasztották hétvégén a tűzoltókat
2026. május 18. hétfő 13:49
Szombaton tíz, vasárnap tizenhét alkalommal riasztották a Baranya vármegyei tűzoltókat kidőlt fák, lehasadt vagy veszélyesen lógó faágak miatt.
A legtöbb riasztás a vasárnap reggeli órákban érkezett, az egységek utakról, sínekről, bicikliútról, kerítésről, vezetékekről távolították el a növényeket, azonban bizonyos esetekben beavatkozásra nem volt szükség, a tűzoltók kiérkezéséig a civilek megszüntették az útakadályokat.
A legtöbb riasztást a pécsi hivatásos tűzoltók kapták, de a sellyei, komlói, siklósi, sásdi, mohácsi és szigetvári egységek segítségére is szükség volt, egy-egy esetben pedig a szabadszentkirályi és pécsi önkéntesek is beavatkoztak.
Személyi sérülés nem történt.
Forrás: Katasztrófavédelem
