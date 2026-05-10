Két baranyai városban készülhetnek a NAV érkezésére
2026. május 10. vasárnap 11:35
A NAV baranyai munkatársai május 11. és 17. között kedden, Szentlőrincen a Pécsi utcai kereskedőket, szerdán pedig Siklóson, a Felszabadulás utcai ruhaboltokat ellenőrzik.
A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.
MTI
