Jégesőre, villámlásra figyelmeztet a meteorológia
2026. május 06. szerda 10:55
Ma a késő délutáni óráktól főként a Dunántúl délkeleti részén előfordulhat zivatar viharos széllökés, intenzív csapadék kíséretében.
Baranyára szóló veszélyjelzésében a HungaroMet azt írta, zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!
