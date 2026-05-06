Jégesőre, villámlásra figyelmeztet a meteorológia

2026. május 06. szerda 10:55

Ma a késő délutáni óráktól főként a Dunántúl délkeleti részén előfordulhat zivatar viharos széllökés, intenzív csapadék kíséretében.

 

 

 


Baranyára szóló veszélyjelzésében a HungaroMet azt írta, zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

 

 

 

 

 

