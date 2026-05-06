Kiugróan emelkedett az ipari termelés márciusban
2026. május 06. szerda 09:21
Márciusban az ipari termelés volumene 6,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,7 százalékkal emelkedett - jelentette szerdán első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
A februárinál 3,1 százalékkal nagyobb volt a szezonálisan és munkanappal kiigazított ipari kibocsátás.
A feldolgozóipari alágak döntő többségében nőtt a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, a villamos berendezés gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása jelentősen, míg a járműgyártás kismértékben bővült.
Az első negyedévben az ipari termelés 1,0 százalékkal nagyobb volt, mint 2025 azonos időszakában - közölte a KSH.
MTI
