Kiugróan emelkedett az ipari termelés márciusban

Márciusban az ipari termelés volumene 6,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,7 százalékkal emelkedett - jelentette szerdán első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A februárinál 3,1 százalékkal nagyobb volt a szezonálisan és munkanappal kiigazított ipari kibocsátás.

A feldolgozóipari alágak döntő többségében nőtt a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, a villamos berendezés gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása jelentősen, míg a járműgyártás kismértékben bővült.

Az első negyedévben az ipari termelés 1,0 százalékkal nagyobb volt, mint 2025 azonos időszakában - közölte a KSH.

