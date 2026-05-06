Nepomuki Szent János ünnepére készül Mohács - Íme, a részletes program
2026. május 06. szerda 09:31
Várhatóan nemcsak a helyiek, hanem a távolabbról érkezők közül is sokan lesznek kíváncsiak a mohácsi Nepomuki-ünnepségre. A jövő szombaton sorra kerülő eseményen programok sokasága közül választhatnak az érdeklődők.
Nepomuki Szent János, a vízen járók védőszentje emlékére a múlt századból eredő szokás szerint a dunai hajósok, molnárok és halászok májusban tartották látványos ünnepélyüket Mohácson, ami az egész környékről sokakat vonzott a Duna-partra.
A múlt század második felétől - nyilván nem véletlenül - feledésbe merült a hangulatos esemény, de 1989 óta újra élő hagyománnyá vált, s egyben nagy sikerű majálissá nőtte ki magát.
Megőrizte a titkot
A látogatottsága ugyan nem vetekszik a busójáráséval, de évről-évre többen hallgatják az állandó programmá vált fúvóskoncertet a hajókikötőben, majd gyönyörködnek a folyó vízét borító mécsesekben, azaz a jánoskákban.
Ahogy az ezt megelőző esztendőkben, a jánoskázás és az azt követő tűzijáték idejére a legutóbbi ünnepségen is teljesen megtelt a Duna-parti sétány érdeklődőkkel.
A Nepomuki-ünnepen természetesen a hagyományos elemek, a helyi együttesek, művészeti csoportok, alkotó közösségek fellépése, koncertje, bemutatkozása idén sem marad el, s persze idén is lesz tűzijáték, a napot pedig utcabál zárja.
Íme a rendezvény részletes programja:
10:00 54. Schneider Lajos Népdaléneklési és Népzenei Találkozó és Verseny a Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskolában
14:00 Kézműves vásár a Szabadság utcában
14:30 Céhzászlós felvonulás a Polgármesteri Hivataltól a Szent Mihály térre
15:00 Liturgia a Nepomuki Szent János szobornál a Szent Mihály téren, majd koszorúzás a révben
15:30 Sétakompozás a Mohácsi Fúvószenekar közreműködésével
16:00-02:00 Kulturális és zenei programok az Erzsébet téri színpadon (Milleniumi Emlékmű)
20:00 A csónakosok megáldása a Duna-parton
21:00 Jánoskázók indulása a Sokacrévből
21:30 Tűzijáték a Dunán
22:00 Utcabál a Póló zenekarral a Millenniumi emlékműnél
Erzsébet téri szabadtéri színpad (Milleniumi Emlékmű előtt) programja:
16:00 MBanD zenekar
16:45 Mohácsi Sokacok Olvasókörének gyermek és ifjúsági tánccsoportja
17:30 Sky Dance Group Mohács és Bóly csapata
18:15 Orchestar Mirabolan
19:00 Baráth Kata
19:45 Mohácsi Fúvószenekar
22:00 Utcabál a Póló zenekarral
A programok ingyenesek!
M. B. - Fotó: Dittrich Éva (archív)
