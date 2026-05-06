Nepomuki Szent János ünnepére készül Mohács - Íme, a részletes program

Várhatóan nemcsak a helyiek, hanem a távolabbról érkezők közül is sokan lesznek kíváncsiak a mohácsi Nepomuki-ünnepségre. A jövő szombaton sorra kerülő eseményen programok sokasága közül választhatnak az érdeklődők.

Nepomuki Szent János, a vízen járók védőszentje emlékére a múlt századból eredő szokás szerint a dunai hajósok, molnárok és halászok májusban tartották látványos ünnepélyüket Mohácson, ami az egész környékről sokakat vonzott a Duna-partra.



A múlt század második felétől - nyilván nem véletlenül - feledésbe merült a hangulatos esemény, de 1989 óta újra élő hagyománnyá vált, s egyben nagy sikerű majálissá nőtte ki magát.

Megőrizte a titkot Nepomuki Szent János kultusza évszázadok óta él, Vencel cseh király egykori gyóntatójáról már életében is legendák jártak. Az 1350 körül született Nepomuki János vezette a „szociális minisztériumot", Vencel király elesetteket, szegényeket pártfogoló, segítő hivatalát. Később Johanna királyné gyóntatója lett. A zsarnoknak tartott, féltékeny király felesége gyónási titkát követelte tőle. Nepomuki János ezt megtagadta, s akkor sem volt hajlandó elárulni, amikor a király megkínoztatta. Végül kezét-lábát összekötözve a Prágát átszelő Moldva folyóba dobatta. A legenda szerint a vízbe fulladt pap holtteste nem merült el, körülötte a víz fényárban úszott, mintha több száz mécses, jánoska égett volna.

A látogatottsága ugyan nem vetekszik a busójáráséval, de évről-évre többen hallgatják az állandó programmá vált fúvóskoncertet a hajókikötőben, majd gyönyörködnek a folyó vízét borító mécsesekben, azaz a jánoskákban.

Ahogy az ezt megelőző esztendőkben, a jánoskázás és az azt követő tűzijáték idejére a legutóbbi ünnepségen is teljesen megtelt a Duna-parti sétány érdeklődőkkel.

A Nepomuki-ünnepen természetesen a hagyományos elemek, a helyi együttesek, művészeti csoportok, alkotó közösségek fellépése, koncertje, bemutatkozása idén sem marad el, s persze idén is lesz tűzijáték, a napot pedig utcabál zárja.

Íme a rendezvény részletes programja:

10:00 54. Schneider Lajos Népdaléneklési és Népzenei Találkozó és Verseny a Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskolában



14:00 Kézműves vásár a Szabadság utcában



14:30 Céhzászlós felvonulás a Polgármesteri Hivataltól a Szent Mihály térre



15:00 Liturgia a Nepomuki Szent János szobornál a Szent Mihály téren, majd koszorúzás a révben



15:30 Sétakompozás a Mohácsi Fúvószenekar közreműködésével



16:00-02:00 Kulturális és zenei programok az Erzsébet téri színpadon (Milleniumi Emlékmű)



20:00 A csónakosok megáldása a Duna-parton



21:00 Jánoskázók indulása a Sokacrévből



21:30 Tűzijáték a Dunán



22:00 Utcabál a Póló zenekarral a Millenniumi emlékműnél

Erzsébet téri szabadtéri színpad (Milleniumi Emlékmű előtt) programja:

16:00 MBanD zenekar



16:45 Mohácsi Sokacok Olvasókörének gyermek és ifjúsági tánccsoportja



17:30 Sky Dance Group Mohács és Bóly csapata



18:15 Orchestar Mirabolan



19:00 Baráth Kata



19:45 Mohácsi Fúvószenekar



A programok ingyenesek!

