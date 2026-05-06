Idén először kedden emelkedett 30 Celsius-fok fölé a hőmérséklet

Kedden először haladta meg a hőmérséklet Magyarországon ebben az évben a 30 Celsius-fokot - közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán.

Azt írták, az ország döntő részén délutánra 25 és 30 fok közé melegedett fel a levegő, a Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon volt a legmelegebb, ott 30,2 fokot mértek.

Hozzátették: az erre a napra vonatkozó rekordot még 1946-ban rögzítették Kaposváron, akkor 33,4 fokot mértek.

Tavaly április 17-én volt az első hőségnap, azaz amikor a hőmérséklet csúcsértéke meghaladta a 30 Celsius-fokot.