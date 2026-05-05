Záporokra, zivatarokra is számíthatunk szerdán

2026. május 05. kedd 16:36

Záporokra, zivatarokra is számíthatunk szerdán

Szerdán eleinte napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, majd délutántól délnyugat felől egyre több gomoly képződhet.

 

 

 

Főként késő délutántól jellemzően kisebb záporok is előfordulhatnak, emellett növekszik a zivatarhajlam is.

 

A minimum-hőmérséklet jobbára 9 és 15 fok között alakul, ennél alacsonyabb értéket csak néhol - főként a szélcsendes északi, északkeleti völgyekben - mérhetünk.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 25 és 29 fok között várható.

 

 

MTI