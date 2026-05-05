Záporokra, zivatarokra is számíthatunk szerdán
2026. május 05. kedd 16:36
Szerdán eleinte napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, majd délutántól délnyugat felől egyre több gomoly képződhet.
Főként késő délutántól jellemzően kisebb záporok is előfordulhatnak, emellett növekszik a zivatarhajlam is.
A minimum-hőmérséklet jobbára 9 és 15 fok között alakul, ennél alacsonyabb értéket csak néhol - főként a szélcsendes északi, északkeleti völgyekben - mérhetünk.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 25 és 29 fok között várható.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Dobogóra állhatott a baranyai...
- Defekttel érkezhetnek meg szerdán a...
- Parkoló kamion kapott lángra Beremenden
- Záporokra, zivatarokra is...
- Másodfokú egyenlet és függvény is...
- Pénteken ismét virágba borul a...
- Pécs-Villány-Mohács: szerdától...
- Földrengés volt Horvátországban, a...
- Faggyal, havazással és széllel...
- Minden korábbinál több magyar...