Dobogóra állhatott a baranyai lánglovag a tűzoltók erőpróbáján
2026. május 05. kedd 14:58
Bajtársias hangulat, elszántság, erőteljes nekifutások, jókedv és szurkolástól zengő belváros - ilyen volt a 2026-os Sztárek Ferenc Tűzoltó Erőpróba.
Harmadik alkalommal szervezték meg a versenyt, amellyel a nyíregyházi tűzoltóság 142 évvel ezelőtti megalapítására, továbbá a nyíregyházi tűzoltók 120 évvel ezelőtti milánói győzelmére emlékeznek, és az első parancsnok, Sztárek Ferenc előtt tisztelegnek. Létesítményi, önkéntes, önkormányzati és hivatásos tűzoltók versengtek május 2-án, szombaton Nyíregyháza belvárosában, sőt a társszervek munkatársai is kipróbálhatták az elhivatottságot és erőt is igénylő akadálypályáját.
Hazánk szinte minden tájáról, sőt határokon túlról (Romániából és Szlovákiából) is jelentkeztek a versenyre, összesen végül 93-an álltak rajthoz.
A pálya kicsinyített mását az ingyenes rendezvényen résztvevő gyerekek is kipróbálhatták a nagy versenypálya közelében. Nekik például nem tűzoltó Trabantot kellett húzniuk, hanem életkoruknak megfelelő méretű játékkocsikat. Homokzsák helyett plüssmackót, és a két darab 12 / 6 kg töltettömegű tűzoltó készülék helyett üres porral oltót kellett cipelniük.
A verseny abszolút legjobbja idén Adorján Bálint (Vác HTP) lett, de Baranya vármegyei tűzoltót is láthattunk a dobogón!
Adorján Bálint (Vác HTP)
František Ridzoň (TFA Team Slovakia)
Nagy Kornél (Kurd ÖTE)
Rutinos kategória:
Ifj. Bodó László (Kötél Speciális Mentőszolgálat)
Pauska Krisztián (FER Tűzoltóság, Tiszaújváros)
Csabai Tamás (Sátoraljaújhely HTP)
Beérett kategória:
Kormos László (Eger HTP)
Papp János (Mezőtúr HTP)
Léber Zoltán (Komló HTP)
Forrás: Katasztrófavédelem
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Dobogóra állhatott a baranyai...
- Defekttel érkezhetnek meg szerdán a...
- Parkoló kamion kapott lángra Beremenden
- Záporokra, zivatarokra is...
- Másodfokú egyenlet és függvény is...
- Pénteken ismét virágba borul a...
- Pécs-Villány-Mohács: szerdától...
- Földrengés volt Horvátországban, a...
- Faggyal, havazással és széllel...
- Minden korábbinál több magyar...