Dobogóra állhatott a baranyai lánglovag a tűzoltók erőpróbáján

Bajtársias hangulat, elszántság, erőteljes nekifutások, jókedv és szurkolástól zengő belváros - ilyen volt a 2026-os Sztárek Ferenc Tűzoltó Erőpróba.

Harmadik alkalommal szervezték meg a versenyt, amellyel a nyíregyházi tűzoltóság 142 évvel ezelőtti megalapítására, továbbá a nyíregyházi tűzoltók 120 évvel ezelőtti milánói győzelmére emlékeznek, és az első parancsnok, Sztárek Ferenc előtt tisztelegnek. Létesítményi, önkéntes, önkormányzati és hivatásos tűzoltók versengtek május 2-án, szombaton Nyíregyháza belvárosában, sőt a társszervek munkatársai is kipróbálhatták az elhivatottságot és erőt is igénylő akadálypályáját.

Hazánk szinte minden tájáról, sőt határokon túlról (Romániából és Szlovákiából) is jelentkeztek a versenyre, összesen végül 93-an álltak rajthoz.

A pálya kicsinyített mását az ingyenes rendezvényen résztvevő gyerekek is kipróbálhatták a nagy versenypálya közelében. Nekik például nem tűzoltó Trabantot kellett húzniuk, hanem életkoruknak megfelelő méretű játékkocsikat. Homokzsák helyett plüssmackót, és a két darab 12 / 6 kg töltettömegű tűzoltó készülék helyett üres porral oltót kellett cipelniük.

A verseny abszolút legjobbja idén Adorján Bálint (Vác HTP) lett, de Baranya vármegyei tűzoltót is láthattunk a dobogón!

Adorján Bálint (Vác HTP)

František Ridzoň (TFA Team Slovakia)

Nagy Kornél (Kurd ÖTE)

Rutinos kategória:

Ifj. Bodó László (Kötél Speciális Mentőszolgálat)

Pauska Krisztián (FER Tűzoltóság, Tiszaújváros)

Csabai Tamás (Sátoraljaújhely HTP)

Beérett kategória:

Kormos László (Eger HTP)

Papp János (Mezőtúr HTP)

Léber Zoltán (Komló HTP)