Parkoló kamion kapott lángra Beremenden

Elektromos meghibásodás miatt gyulladhatott ki egy teherautó hétfőn, késő este Beremend külterületén.

A kamion egy cég telephelyén parkolt, a tüzet a helyszínen lévők megpróbálták eloltani, azonban nem jártak sikerrel.

A villányi és siklósi hivatásos tűzoltók két irányból dolgozva eloltották a lángokat.

A jármű motortere és vezetőfülkéje teljesen kiégett.

Az eset során személyi sérülés nem történt.