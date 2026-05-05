Parkoló kamion kapott lángra Beremenden
2026. május 05. kedd 12:04
Elektromos meghibásodás miatt gyulladhatott ki egy teherautó hétfőn, késő este Beremend külterületén.
A kamion egy cég telephelyén parkolt, a tüzet a helyszínen lévők megpróbálták eloltani, azonban nem jártak sikerrel.
A villányi és siklósi hivatásos tűzoltók két irányból dolgozva eloltották a lángokat.
A jármű motortere és vezetőfülkéje teljesen kiégett.
Az eset során személyi sérülés nem történt.
Forrás: Katasztrófavédelem
