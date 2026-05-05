Másodfokú egyenlet és függvény is szerepelt a matekérettségi második felében

Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk és függvényt kellett elemezniük a diákoknak a matematika írásbeli érettségi második felében - közölte az Eduline.hu kedden.

Azt írták, a feladatok között szerepelt például egy viharjelző magasságának vagy a falusi focicsapatok számának kiszámolása is.

A középszintű matekérettségi második feladatsora két részből áll: az "A" rész három, egyenként 9-14 pontos feladatot tartalmaz, és ezek mindegyikét meg kell oldani. A "B" részben három, egyenként 17 pontos feladat vár a diákokra, amik közül kettőt kell kiválasztani és megoldani - ismertette a portál, hozzátéve: azt, hogy melyik feladatot választják, egyértelműen jelölniük kell, vagy különben a javító tanár automatikusan az utolsó feladatot nem veszi figyelembe.

Közölték azt is: emelt szinten a második részben öt feladatot kapnak a vizsgázók, amik közül négyet kötelezően meg kell oldaniuk, és szintén fel kell tüntetni, hogy melyiket nem szeretnék, ha a javító tanár figyelembe venné.

Az Oktatási Hivatal (OH) keddi tájékoztatása szerint matematikából középszinten 1154 helyszínen 71599 vizsgázó (közülük 1973 fő angol, francia, horvát, német, olasz, orosz, román, spanyol, szerb, szlovák vagy ukrán nyelven), emelt szinten 142 helyszínen 8264 vizsgázó (közülük 229 fő angol, francia, német, orosz, spanyol vagy szerb nyelven) tesz érettségi vizsgát.



A matematika középszintű írásbeli vizsgája 180 percig tart. A vizsgázók először (45 perc alatt) az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrző I. feladatlapot oldják meg, ezután következik a II. feladatlap, amelynek megírására 135 perc áll rendelkezésre - írták, jelezve: a diákok tetszésük szerint oszthatják be az idejüket.

Úgy folytatták: a II. feladatlap két részre oszlik: az "A" rész három (egy vagy több kérdésből álló) feladatot tartalmaz; a "B" rész három, egymással megegyező pontszámú feladatot tartalmaz, amelyekből a vizsgázóknak kettőt kell megoldaniuk, és csak ez a kettő értékelhető.

Kitértek arra is, hogy az emelt szintű matek írásbeli 240 percig tart. A vizsga szintén két részből áll, és a diákok maguk oszthatják be az idejüket.

Az OH rögzítette: függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle), szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó és szögmérő használata mindkét szinten megengedett, de a diákok egymás között nem cserélhetik az eszközöket.