Földrengés volt Horvátországban, a Kopácsi-rét térségében
2026. május 05. kedd 08:15
A Richter-skála szerinti 4,1-es erősségű földrengést mértek kedden hajnalban Kelet-Horvátországban, Eszéktől mintegy 30 kilométerre észak-északkeletre, a Kopácsi-rét térségében - közölte a horvát szeizmológiai szolgálat.
A rengést 2 óra 35 perckor rögzítették a szeizmográfok. Epicentruma a Kopácsi-rét területén volt, hipocentruma - vagyis a földmozgás kiindulási pontja - mintegy 13 kilométeres mélységben helyezkedett el. Az epicentrumhoz legközelebb eső nagyobb települések Vörösmart, 7,6 kilométerre, és Kiskőszeg, 9 kilométerre voltak.
A földrengés intenzitását az epicentrumban az európai makroszeizmikus skála szerint V. fokozatúnak becsülték. A földmozgást Kelet-Horvátország szélesebb térségében, valamint Magyarországon és Szerbiában is érezni lehetett.
Az epicentrum mintegy 61 kilométerre kelet-délkeletre volt Pécstől, és 17 kilométerre nyugat-délnyugatra a szerbiai Zombortól.
Károkról vagy sérültekről nem érkezett jelentés.
MTI
