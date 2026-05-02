Késve indul Pécsre a fővárosból egy reggeli IC

Budapest-Kelenföldről 8:12-kor Pécsre induló Mecsek InterCity várhatóan 25-30 perces késéssel indul a fordulószerelvény késése miatt, közölte a MÁV.

A további késések elkerülése érdekében a késő InterCityt nem várják be a csatlakozó vonatok, ezért a vonat érkezése után MÁVBuszok indulnak:

Sárbogárdról Szekszárd-Baja felé,

Dombóvárról Kaposvárra,

Szentlőrincről Barcsra, illetve

Pécsről Villányba.