Késve indul Pécsre a fővárosból egy reggeli IC
2026. május 02. szombat 08:54
Budapest-Kelenföldről 8:12-kor Pécsre induló Mecsek InterCity várhatóan 25-30 perces késéssel indul a fordulószerelvény késése miatt, közölte a MÁV.
A további késések elkerülése érdekében a késő InterCityt nem várják be a csatlakozó vonatok, ezért a vonat érkezése után MÁVBuszok indulnak:
Sárbogárdról Szekszárd-Baja felé,
Dombóvárról Kaposvárra,
Szentlőrincről Barcsra, illetve
Pécsről Villányba.
Forrás: MÁV
