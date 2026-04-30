2026. április 30. csütörtök 14:01

Baranyában is megemlékeztek Isten tűzoltójáról, elismeréseket is átadtak

Ünnepi állománygyűlést tartottak szerdán a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Szent Flórián napja, a tűzoltók védőszentjének ünnepe alkalmából. A rendezvényen a szervezet több munkatársa részesült elismerésben kiemelkedő szakmai tevékenysége, példamutató helytállása és hosszú évek szolgálata elismeréseként.

 

 

Az ünnepségen elhangzott beszédében Árendás Péter tűzoltó alezredes, igazgatóhelyettes kiemelte: május 4-e minden évben alkalmat ad arra, hogy a tűzoltók számot vessenek hivatásuk valódi tartalmával, erkölcsi súlyával és emberi jelentőségével. Mint fogalmazott, a tűzoltói hivatás lényege az évszázadok során sem változott: az elhivatottság, amely arra készteti az állomány tagjait, hogy akkor induljanak el, amikor mások menekülnek, és ott segítsenek, ahol a legnagyobb a baj.

Hangsúlyozta, hogy Szent Flórián példája ma is irányt mutat, és a jelen generáció felelőssége, hogy megőrizze és tovább erősítse a hivatás erkölcsi tartását és társadalmi megbecsültségét. Az igazgatóhelyettes külön gratulált az elismerésben részesülteknek, kiemelve, hogy munkájuk nemcsak személyes siker, hanem az egész katasztrófavédelem közösségének értékét erősíti.

Április 30-án, csütörtökön a vármegye több pontján is megemlékezéseket tartottak. Pécsett a Flórián téren, valamint az igazgatóság Engel János József úti épületénél koszorúzással tisztelegtek Szent Flórián emléke, a hivatás értékei, valamint az elhunyt bajtársak előtt. A koszorúzásokon a katasztrófavédelem vezetői mellett a kéményseprő szakma és a vármegyei tűzoltószövetség képviselői is részt vettek.

A megemlékezéseken elhangzott, Szent Flórián a bátorság, az önzetlenség és a hivatástudat jelképe, akinek példája ma is kötelezi a tűzoltókat és a veszélyhelyzetek elhárításában részt vevő szakembereket. Az ünnep egyben alkalom arra is, hogy a jelen állomány mellett azokra is emlékezzenek, akik már nem lehetnek közöttünk, de szolgálatukkal örök példát hagytak maguk után.

Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül, a Tűzoltóság Napja,
május 4-e alkalmából, Magyarország Belügyminisztere Szent Flórián
Érdemjelet adományozott:

MANN CSABA címzetes tűzoltó zászlósnak, a Komlói Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság különlegesszer-kezelőjének,
tűzoltósági tanácsosi címet adományozott:

REGÉNYI BÁNK címzetes tűzoltó főtörzsőrmesternek, a Pécsi Hivatá-
sos Tűzoltóparancsnokság gépjárművezetőjének.

A határozatokat aláírta Dr. Pintér Sándor, Magyarország Belügyminisztere.
Nevezettek elismerésüket a Belügyminisztérium központi ünnepségén
vették át.

2. Eredményes munkája elismeréséül, a Tűzoltóság Napja, május 4-e al-
kalmából, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazga-
tója rendfokozatban soron kívül előléptette:

RUPP DÁVID tűzoltó törzsőrmestert, a Mohácsi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság, Mohács Határátkelőhely referensét,
Hősies Helytállásért elismerésben részesítette:

RATTING ZALÁN tűzoltó őrmestert, a Pécsi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltóját,
dicséretben és pénzjutalomban részesítette:

GÁBLI PÉTER GYŐZŐ tűzoltó őrmestert, a Pécsi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltóját.

Nevezettek elismerésüket az Országos Katasztrófavédelmi Főigazga-
tóság ünnepségén vették át.

Dicséretben és pénzjutalomban részesítette továbbá:

SCHÖNBERGER ZSOLT címzetes tűzoltó törzsőrmestert, a Pécsi Hi-
vatásos Tűzoltóparancsnokság gépjárművezetőjét,

HERGERT VIKTOR címzetes tűzoltó zászlóst, a Pécsi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság különlegesszer-kezelőjét,

TASSELMÁJER ADRIÁN tűzoltó törzsőrmestert, a Siklósi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltóját,

SINKU ATTILA tűzoltó őrmestert, a Komlói Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltóját, és

RIGLER ISTVÁN tűzoltó őrmestert, a Szigetvári Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltóját.

Az állományparancsokat aláírta Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója.

 Eredményes munkája elismeréseként, a Tűzoltóság Napja, május 4-e
alkalmából, a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatója, dicséretben és pénzjutalomban részesíti

- az igazgatóság vármegyei állományából:

KORDÉ NORBERT ZOLTÁN tűzoltó alezredes, kiemelt főelőadót,

RADÓ ÁKOS tűzoltó százados, főügyeletest,

FAZAKAS ENIKŐ rendvédelmi igazgatási alkalmazottat,

- a Mohácsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség állományából:

MAY KÁROLY tűzoltó alezredes, tűzoltósági felügyelőt,

- a Mohácsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományából:

JÁDI ISTVÁN tűzoltó őrmester, gépjárművezetőt,

FORTENBACHER ATTILA címzetes tűzoltó törzsőrmester, beosztott
tűzoltót,

BORICS ANDRÁS ÁDÁM tűzoltó őrmester, beosztott tűzoltót,
- a Komlói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományából:

TAKSONYI GÁBOR címzetes tűzoltó zászlós, szerparancsnokot,
CSAPÓ GÁBOR ZOLTÁN tűzoltó főtörzsőrmester, szerparancsnokot,
BOCZ GÁBOR ISTVÁN címzetes tűzoltó főtörzsőrmester, beosztott
tűzoltót,

- a Pécsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományából:

GLASZ MIKLÓS címzetes tűzoltó főtörzsőrmester, beosztott tűzoltót,
FABU GÁBOR tűzoltó őrmester, beosztott tűzoltót,
KELEMEN ATTILA címzetes tűzoltó főtörzsőrmester, gépjárműveze-
tőt,

KORONICS MÁRK tűzoltó őrmester, beosztott tűzoltót,

- a Siklósi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományából:

BURÁNY ISTVÁN tűzoltó százados, szolgálatparancsnokot,

SPENGLER BARNA TAMÁS tűzoltó főhadnagy, műszaki biztonsági
tisztet,

HESZBERGER BALÁZS tűzoltó törzsőrmester, gépjárművezetőt,

- a Szigetvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományából:

IVÁN ZSOLT tűzoltó főtörzsőrmester, szerparancsnokot,

KOVÁCS ZOLTÁN címzetes tűzoltó törzszászlós, szerparancsnokot, és

HOLLÓSI SÁNDOR címzetes tűzoltó főtörzsőrmester, gépjárműveze-
tőt.

Az állományparancsokat aláírta Hallai Zsolt Péter tűzoltó ezredes, a Bara-
nya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója.

A katasztrófavédelem hivatásos állományában töltött szolgálata és
eredményes munkája elismeréséül, Magyarország Belügyminisztere 30
éves szolgálati jelet adományozott:

- a Vármegyei Főügyeleti Osztály állományából:
KŐSZEGI GÁBOR tűzoltó alezredes, ügyeletvezető részére, valamint

PEREGI ZSOLT tűzoltó alezredes, ügyeletvezető részére.

A határozatokat aláírta Dr. Pintér Sándor, Magyarország Belügyminisztere.
Az elismerésben részesültek részére további munkájukhoz sok sikert és j 


 

Forrás: Katasztrófavédelem