Baranyában is megemlékeztek Isten tűzoltójáról, elismeréseket is átadtak
2026. április 30. csütörtök 14:01
Ünnepi állománygyűlést tartottak szerdán a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Szent Flórián napja, a tűzoltók védőszentjének ünnepe alkalmából. A rendezvényen a szervezet több munkatársa részesült elismerésben kiemelkedő szakmai tevékenysége, példamutató helytállása és hosszú évek szolgálata elismeréseként.
Az ünnepségen elhangzott beszédében Árendás Péter tűzoltó alezredes, igazgatóhelyettes kiemelte: május 4-e minden évben alkalmat ad arra, hogy a tűzoltók számot vessenek hivatásuk valódi tartalmával, erkölcsi súlyával és emberi jelentőségével. Mint fogalmazott, a tűzoltói hivatás lényege az évszázadok során sem változott: az elhivatottság, amely arra készteti az állomány tagjait, hogy akkor induljanak el, amikor mások menekülnek, és ott segítsenek, ahol a legnagyobb a baj.
Hangsúlyozta, hogy Szent Flórián példája ma is irányt mutat, és a jelen generáció felelőssége, hogy megőrizze és tovább erősítse a hivatás erkölcsi tartását és társadalmi megbecsültségét. Az igazgatóhelyettes külön gratulált az elismerésben részesülteknek, kiemelve, hogy munkájuk nemcsak személyes siker, hanem az egész katasztrófavédelem közösségének értékét erősíti.
Április 30-án, csütörtökön a vármegye több pontján is megemlékezéseket tartottak. Pécsett a Flórián téren, valamint az igazgatóság Engel János József úti épületénél koszorúzással tisztelegtek Szent Flórián emléke, a hivatás értékei, valamint az elhunyt bajtársak előtt. A koszorúzásokon a katasztrófavédelem vezetői mellett a kéményseprő szakma és a vármegyei tűzoltószövetség képviselői is részt vettek.
A megemlékezéseken elhangzott, Szent Flórián a bátorság, az önzetlenség és a hivatástudat jelképe, akinek példája ma is kötelezi a tűzoltókat és a veszélyhelyzetek elhárításában részt vevő szakembereket. Az ünnep egyben alkalom arra is, hogy a jelen állomány mellett azokra is emlékezzenek, akik már nem lehetnek közöttünk, de szolgálatukkal örök példát hagytak maguk után.
Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül, a Tűzoltóság Napja,
május 4-e alkalmából, Magyarország Belügyminisztere Szent Flórián
Érdemjelet adományozott:
MANN CSABA címzetes tűzoltó zászlósnak, a Komlói Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság különlegesszer-kezelőjének,
tűzoltósági tanácsosi címet adományozott:
REGÉNYI BÁNK címzetes tűzoltó főtörzsőrmesternek, a Pécsi Hivatá-
sos Tűzoltóparancsnokság gépjárművezetőjének.
A határozatokat aláírta Dr. Pintér Sándor, Magyarország Belügyminisztere.
Nevezettek elismerésüket a Belügyminisztérium központi ünnepségén
vették át.
2. Eredményes munkája elismeréséül, a Tűzoltóság Napja, május 4-e al-
kalmából, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazga-
tója rendfokozatban soron kívül előléptette:
RUPP DÁVID tűzoltó törzsőrmestert, a Mohácsi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság, Mohács Határátkelőhely referensét,
Hősies Helytállásért elismerésben részesítette:
RATTING ZALÁN tűzoltó őrmestert, a Pécsi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltóját,
dicséretben és pénzjutalomban részesítette:
GÁBLI PÉTER GYŐZŐ tűzoltó őrmestert, a Pécsi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltóját.
Nevezettek elismerésüket az Országos Katasztrófavédelmi Főigazga-
tóság ünnepségén vették át.
Dicséretben és pénzjutalomban részesítette továbbá:
SCHÖNBERGER ZSOLT címzetes tűzoltó törzsőrmestert, a Pécsi Hi-
vatásos Tűzoltóparancsnokság gépjárművezetőjét,
HERGERT VIKTOR címzetes tűzoltó zászlóst, a Pécsi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság különlegesszer-kezelőjét,
TASSELMÁJER ADRIÁN tűzoltó törzsőrmestert, a Siklósi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltóját,
SINKU ATTILA tűzoltó őrmestert, a Komlói Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltóját, és
RIGLER ISTVÁN tűzoltó őrmestert, a Szigetvári Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltóját.
Az állományparancsokat aláírta Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója.
Eredményes munkája elismeréseként, a Tűzoltóság Napja, május 4-e
alkalmából, a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatója, dicséretben és pénzjutalomban részesíti
- az igazgatóság vármegyei állományából:
KORDÉ NORBERT ZOLTÁN tűzoltó alezredes, kiemelt főelőadót,
RADÓ ÁKOS tűzoltó százados, főügyeletest,
FAZAKAS ENIKŐ rendvédelmi igazgatási alkalmazottat,
- a Mohácsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség állományából:
MAY KÁROLY tűzoltó alezredes, tűzoltósági felügyelőt,
- a Mohácsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományából:
JÁDI ISTVÁN tűzoltó őrmester, gépjárművezetőt,
FORTENBACHER ATTILA címzetes tűzoltó törzsőrmester, beosztott
tűzoltót,
BORICS ANDRÁS ÁDÁM tűzoltó őrmester, beosztott tűzoltót,
- a Komlói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományából:
TAKSONYI GÁBOR címzetes tűzoltó zászlós, szerparancsnokot,
CSAPÓ GÁBOR ZOLTÁN tűzoltó főtörzsőrmester, szerparancsnokot,
BOCZ GÁBOR ISTVÁN címzetes tűzoltó főtörzsőrmester, beosztott
tűzoltót,
- a Pécsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományából:
GLASZ MIKLÓS címzetes tűzoltó főtörzsőrmester, beosztott tűzoltót,
FABU GÁBOR tűzoltó őrmester, beosztott tűzoltót,
KELEMEN ATTILA címzetes tűzoltó főtörzsőrmester, gépjárműveze-
tőt,
KORONICS MÁRK tűzoltó őrmester, beosztott tűzoltót,
- a Siklósi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományából:
BURÁNY ISTVÁN tűzoltó százados, szolgálatparancsnokot,
SPENGLER BARNA TAMÁS tűzoltó főhadnagy, műszaki biztonsági
tisztet,
HESZBERGER BALÁZS tűzoltó törzsőrmester, gépjárművezetőt,
- a Szigetvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományából:
IVÁN ZSOLT tűzoltó főtörzsőrmester, szerparancsnokot,
KOVÁCS ZOLTÁN címzetes tűzoltó törzszászlós, szerparancsnokot, és
HOLLÓSI SÁNDOR címzetes tűzoltó főtörzsőrmester, gépjárműveze-
tőt.
Az állományparancsokat aláírta Hallai Zsolt Péter tűzoltó ezredes, a Bara-
nya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója.
A katasztrófavédelem hivatásos állományában töltött szolgálata és
eredményes munkája elismeréséül, Magyarország Belügyminisztere 30
éves szolgálati jelet adományozott:
- a Vármegyei Főügyeleti Osztály állományából:
KŐSZEGI GÁBOR tűzoltó alezredes, ügyeletvezető részére, valamint
PEREGI ZSOLT tűzoltó alezredes, ügyeletvezető részére.
A határozatokat aláírta Dr. Pintér Sándor, Magyarország Belügyminisztere.
Az elismerésben részesültek részére további munkájukhoz sok sikert és j
Forrás: Katasztrófavédelem
