Baranyában is megemlékeztek Isten tűzoltójáról, elismeréseket is átadtak

Ünnepi állománygyűlést tartottak szerdán a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Szent Flórián napja, a tűzoltók védőszentjének ünnepe alkalmából. A rendezvényen a szervezet több munkatársa részesült elismerésben kiemelkedő szakmai tevékenysége, példamutató helytállása és hosszú évek szolgálata elismeréseként.

Az ünnepségen elhangzott beszédében Árendás Péter tűzoltó alezredes, igazgatóhelyettes kiemelte: május 4-e minden évben alkalmat ad arra, hogy a tűzoltók számot vessenek hivatásuk valódi tartalmával, erkölcsi súlyával és emberi jelentőségével. Mint fogalmazott, a tűzoltói hivatás lényege az évszázadok során sem változott: az elhivatottság, amely arra készteti az állomány tagjait, hogy akkor induljanak el, amikor mások menekülnek, és ott segítsenek, ahol a legnagyobb a baj.

Hangsúlyozta, hogy Szent Flórián példája ma is irányt mutat, és a jelen generáció felelőssége, hogy megőrizze és tovább erősítse a hivatás erkölcsi tartását és társadalmi megbecsültségét. Az igazgatóhelyettes külön gratulált az elismerésben részesülteknek, kiemelve, hogy munkájuk nemcsak személyes siker, hanem az egész katasztrófavédelem közösségének értékét erősíti.

Április 30-án, csütörtökön a vármegye több pontján is megemlékezéseket tartottak. Pécsett a Flórián téren, valamint az igazgatóság Engel János József úti épületénél koszorúzással tisztelegtek Szent Flórián emléke, a hivatás értékei, valamint az elhunyt bajtársak előtt. A koszorúzásokon a katasztrófavédelem vezetői mellett a kéményseprő szakma és a vármegyei tűzoltószövetség képviselői is részt vettek.

A megemlékezéseken elhangzott, Szent Flórián a bátorság, az önzetlenség és a hivatástudat jelképe, akinek példája ma is kötelezi a tűzoltókat és a veszélyhelyzetek elhárításában részt vevő szakembereket. Az ünnep egyben alkalom arra is, hogy a jelen állomány mellett azokra is emlékezzenek, akik már nem lehetnek közöttünk, de szolgálatukkal örök példát hagytak maguk után.

Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül, a Tűzoltóság Napja,

május 4-e alkalmából, Magyarország Belügyminisztere Szent Flórián

Érdemjelet adományozott:



MANN CSABA címzetes tűzoltó zászlósnak, a Komlói Hivatásos

Tűzoltóparancsnokság különlegesszer-kezelőjének,

tűzoltósági tanácsosi címet adományozott:



REGÉNYI BÁNK címzetes tűzoltó főtörzsőrmesternek, a Pécsi Hivatá-

sos Tűzoltóparancsnokság gépjárművezetőjének.



A határozatokat aláírta Dr. Pintér Sándor, Magyarország Belügyminisztere.

Nevezettek elismerésüket a Belügyminisztérium központi ünnepségén

vették át.



2. Eredményes munkája elismeréséül, a Tűzoltóság Napja, május 4-e al-

kalmából, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazga-

tója rendfokozatban soron kívül előléptette:



RUPP DÁVID tűzoltó törzsőrmestert, a Mohácsi Hivatásos

Tűzoltóparancsnokság, Mohács Határátkelőhely referensét,

Hősies Helytállásért elismerésben részesítette:



RATTING ZALÁN tűzoltó őrmestert, a Pécsi Hivatásos

Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltóját,

dicséretben és pénzjutalomban részesítette:



GÁBLI PÉTER GYŐZŐ tűzoltó őrmestert, a Pécsi Hivatásos

Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltóját.



Nevezettek elismerésüket az Országos Katasztrófavédelmi Főigazga-

tóság ünnepségén vették át.



Dicséretben és pénzjutalomban részesítette továbbá:



SCHÖNBERGER ZSOLT címzetes tűzoltó törzsőrmestert, a Pécsi Hi-

vatásos Tűzoltóparancsnokság gépjárművezetőjét,





HERGERT VIKTOR címzetes tűzoltó zászlóst, a Pécsi Hivatásos

Tűzoltóparancsnokság különlegesszer-kezelőjét,



TASSELMÁJER ADRIÁN tűzoltó törzsőrmestert, a Siklósi Hivatásos

Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltóját,



SINKU ATTILA tűzoltó őrmestert, a Komlói Hivatásos

Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltóját, és



RIGLER ISTVÁN tűzoltó őrmestert, a Szigetvári Hivatásos

Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltóját.



Az állományparancsokat aláírta Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója.



Eredményes munkája elismeréseként, a Tűzoltóság Napja, május 4-e

alkalmából, a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

igazgatója, dicséretben és pénzjutalomban részesíti



- az igazgatóság vármegyei állományából:



KORDÉ NORBERT ZOLTÁN tűzoltó alezredes, kiemelt főelőadót,



RADÓ ÁKOS tűzoltó százados, főügyeletest,



FAZAKAS ENIKŐ rendvédelmi igazgatási alkalmazottat,



- a Mohácsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség állományából:



MAY KÁROLY tűzoltó alezredes, tűzoltósági felügyelőt,



- a Mohácsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományából:



JÁDI ISTVÁN tűzoltó őrmester, gépjárművezetőt,



FORTENBACHER ATTILA címzetes tűzoltó törzsőrmester, beosztott

tűzoltót,



BORICS ANDRÁS ÁDÁM tűzoltó őrmester, beosztott tűzoltót,

- a Komlói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományából:



TAKSONYI GÁBOR címzetes tűzoltó zászlós, szerparancsnokot,

CSAPÓ GÁBOR ZOLTÁN tűzoltó főtörzsőrmester, szerparancsnokot,

BOCZ GÁBOR ISTVÁN címzetes tűzoltó főtörzsőrmester, beosztott

tűzoltót,



- a Pécsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományából:



GLASZ MIKLÓS címzetes tűzoltó főtörzsőrmester, beosztott tűzoltót,

FABU GÁBOR tűzoltó őrmester, beosztott tűzoltót,

KELEMEN ATTILA címzetes tűzoltó főtörzsőrmester, gépjárműveze-

tőt,



KORONICS MÁRK tűzoltó őrmester, beosztott tűzoltót,



- a Siklósi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományából:



BURÁNY ISTVÁN tűzoltó százados, szolgálatparancsnokot,



SPENGLER BARNA TAMÁS tűzoltó főhadnagy, műszaki biztonsági

tisztet,



HESZBERGER BALÁZS tűzoltó törzsőrmester, gépjárművezetőt,



- a Szigetvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományából:



IVÁN ZSOLT tűzoltó főtörzsőrmester, szerparancsnokot,



KOVÁCS ZOLTÁN címzetes tűzoltó törzszászlós, szerparancsnokot, és



HOLLÓSI SÁNDOR címzetes tűzoltó főtörzsőrmester, gépjárműveze-

tőt.



Az állományparancsokat aláírta Hallai Zsolt Péter tűzoltó ezredes, a Bara-

nya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója.



A katasztrófavédelem hivatásos állományában töltött szolgálata és

eredményes munkája elismeréséül, Magyarország Belügyminisztere 30

éves szolgálati jelet adományozott:



- a Vármegyei Főügyeleti Osztály állományából:

KŐSZEGI GÁBOR tűzoltó alezredes, ügyeletvezető részére, valamint



PEREGI ZSOLT tűzoltó alezredes, ügyeletvezető részére.



A határozatokat aláírta Dr. Pintér Sándor, Magyarország Belügyminisztere.

Az elismerésben részesültek részére további munkájukhoz sok sikert és j



