Autóval ütközött Pécsett egy motoros, keresi a rendőrség

Baleset szemtanúit, illetve érintettjét keresi a pécsi rendőrség.

A Pécsi Rendőrkapitányság Szabálysértési Hatósága eljárást folytat közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése miatt.

Április 6-án 20 óra 12 perckor Pécsett, az Aradi vértanúk útján, a Kodály Zoltán utca - Barbakán tér - Aradi vértanúk útja - Bartók Béla utca kereszteződésében lévő körforgalom előtt egy segédmotoros kerékpár és egy személygépkocsi ütközött össze.

A segédmotoros kerékpár fehér, robogó felépítményű volt, hátulján egy piros és fehér színű dobozzal (top case) felszerelve. A vezetője egy középkorú, normál testalkatú férfi volt, aki egy fehér bukósisakot, valamint egy fekete kabátot viselt, amelyen piros csíkok voltak.

A motoros a baleset után elhagyta a helyszínt.

A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki szemtanúja, vagy érintettje volt az esetnek, illetve a balesetről érdemleges információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es ingyenes zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon.

