Több baranyai településen is órákig tartó áramszünetre kell készülni

2026. június 07. vasárnap 17:20

Több baranyai településen is órákig tartó áramszünetre kell készülni

Több települést is érintő, előre tervezett kimaradásokra kell számítani Baranya vármegyében a héten. Az áramszünetek többnyire reggel kezdődnek és a délutáni órákig tartanak.

 

 

A karbantartási munkálatok célja a villamosenergia-hálózat biztonságos és zavartalan működésének fenntartása, ugyanakkor a tervezett áramszünetek több ezer baranyai lakost érinthetnek a hét során.

 


 

Az alábbi településeken kell tervezett áramszünetre készülni

Az áramkimaradások a reggeli órákban kezdődnek és általában délutánig tartanak. Amennyiben az E.ON szakemberei a tervezettnél korábban végeznek a szükséges munkálatokkal, előbb is visszajöhet az áram.

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  • Egyházasharaszti (08:00- 16:00)

Kossuth Lajos utca, Petőfi Sándor utca.

  • Kölked (08:00- 15:00)

Béda erdészház, Bok, Erdőfű, Felsőbéda, Külsőbéda, Mátyás utca, Vizslak szivattyútelep.

  • Máriakéménd (08:00- 16:00)

Külterület 0139/1

  • Pécs (08:00- 12:00)

Dévér utca, Kecsege utca, Keszeg utca, Pósa Lajos utca, Szerszámgépgyár utca.

  • Somberek (08:30- 14:30)

Hrsz. 051/31 - 051/32 - 0293/60

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Ady Endre utca, Barlangkutató utca, Füzes Antal sétány, Kossuth Lajos utca.  

  • Pécs (08:00- 16:00)

Bárány út, Csortos Gyula utca, Jonatán köz, Kisszkokó dűlő, Kőbánya dűlő, Mandulás köz.

  • Siklós (21:00- 23:00)

Szent István tér.

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