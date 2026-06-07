Több baranyai településen is órákig tartó áramszünetre kell készülni

Több települést is érintő, előre tervezett kimaradásokra kell számítani Baranya vármegyében a héten. Az áramszünetek többnyire reggel kezdődnek és a délutáni órákig tartanak.

A karbantartási munkálatok célja a villamosenergia-hálózat biztonságos és zavartalan működésének fenntartása, ugyanakkor a tervezett áramszünetek több ezer baranyai lakost érinthetnek a hét során.

Az alábbi településeken kell tervezett áramszünetre készülni

2026.06.08. - hétfő

Szigetvár (08:00- 15:00)

Az áramkimaradások a reggeli órákban kezdődnek és általában délutánig tartanak. Amennyiben az E.ON szakemberei a tervezettnél korábban végeznek a szükséges munkálatokkal, előbb is visszajöhet az áram.

Sás köz.

2026.06.09. - kedd

Egyházasharaszti (08:00- 16:00)

Kossuth Lajos utca, Petőfi Sándor utca.

Kölked (08:00- 15:00)

Béda erdészház, Bok, Erdőfű, Felsőbéda, Külsőbéda, Mátyás utca, Vizslak szivattyútelep.

Máriakéménd (08:00- 16:00)

Külterület 0139/1

Pécs (08:00- 12:00)

Dévér utca, Kecsege utca, Keszeg utca, Pósa Lajos utca, Szerszámgépgyár utca.

Somberek (08:30- 14:30)

Hrsz. 051/31 - 051/32 - 0293/60

2026.06.10. - szerda

Orfű (09:00- 13:00)

Ady Endre utca, Barlangkutató utca, Füzes Antal sétány, Kossuth Lajos utca.

Pécs (08:00- 16:00)

Bárány út, Csortos Gyula utca, Jonatán köz, Kisszkokó dűlő, Kőbánya dűlő, Mandulás köz.

Siklós (21:00- 23:00)

Szent István tér.

2026.06.11. - csütörtök

Pécs (08:00- 16:00)

Bárány út, Csortos Gyula utca, Jonatán köz, Kisszkokó dűlő, Kőbánya dűlő, Mandulás köz.

2026.06.12. - péntek

Pécs (08:00- 16:00)

Bárány út, Csortos Gyula utca, Jonatán köz, Kisszkokó dűlő, Kőbánya dűlő, Mandulás köz.

Szentlőrinc (08:30- 15:00)

Külterület 0135/3