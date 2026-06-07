Több baranyai településen is órákig tartó áramszünetre kell készülni
2026. június 07. vasárnap 17:20
Több települést is érintő, előre tervezett kimaradásokra kell számítani Baranya vármegyében a héten. Az áramszünetek többnyire reggel kezdődnek és a délutáni órákig tartanak.
A karbantartási munkálatok célja a villamosenergia-hálózat biztonságos és zavartalan működésének fenntartása, ugyanakkor a tervezett áramszünetek több ezer baranyai lakost érinthetnek a hét során.
Az alábbi településeken kell tervezett áramszünetre készülniAz áramkimaradások a reggeli órákban kezdődnek és általában délutánig tartanak. Amennyiben az E.ON szakemberei a tervezettnél korábban végeznek a szükséges munkálatokkal, előbb is visszajöhet az áram.
2026.06.08. - hétfő
- Szigetvár (08:00- 15:00)
2026.06.09. - kedd
- Egyházasharaszti (08:00- 16:00)
Kossuth Lajos utca, Petőfi Sándor utca.
- Kölked (08:00- 15:00)
Béda erdészház, Bok, Erdőfű, Felsőbéda, Külsőbéda, Mátyás utca, Vizslak szivattyútelep.
- Máriakéménd (08:00- 16:00)
Külterület 0139/1
- Pécs (08:00- 12:00)
Dévér utca, Kecsege utca, Keszeg utca, Pósa Lajos utca, Szerszámgépgyár utca.
- Somberek (08:30- 14:30)
Hrsz. 051/31 - 051/32 - 0293/60
2026.06.10. - szerda
- Orfű (09:00- 13:00)
Ady Endre utca, Barlangkutató utca, Füzes Antal sétány, Kossuth Lajos utca.
- Pécs (08:00- 16:00)
Bárány út, Csortos Gyula utca, Jonatán köz, Kisszkokó dűlő, Kőbánya dűlő, Mandulás köz.
- Siklós (21:00- 23:00)
Szent István tér.
2026.06.11. - csütörtök
- Pécs (08:00- 16:00)
Bárány út, Csortos Gyula utca, Jonatán köz, Kisszkokó dűlő, Kőbánya dűlő, Mandulás köz.
2026.06.12. - péntek
- Pécs (08:00- 16:00)
Bárány út, Csortos Gyula utca, Jonatán köz, Kisszkokó dűlő, Kőbánya dűlő, Mandulás köz.
- Szentlőrinc (08:30- 15:00)
Külterület 0135/3
EQM
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Több baranyai településen is órákig...
- Mérföldkőhöz érkezett a mohácsi...
- Lesz minden is a héten: kánikula,...
- Óriási a baj: lehet, hogy nemcsak a...
- Lottó, lottó, a heti remény: itt van...
- Jöhet egy kis nosztalgia? Pécsi...
- Retró expresszel is elutazhatunk...
- Hargitai János: Baranya egyetlen...
- Körmenettel ünneplik vasárnap...
- Faültetéssel hívták fel a figyelmet a...