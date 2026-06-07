Körmenettel ünneplik vasárnap úrnapját Pécsett

Úrnapján, Krisztus Szent Teste és Vére ünnepe alkalmából idén június 7-én, vasárnap 18.00 órakor Felföldi László pécsi megyéspüspök celebrál szentmisét a pécsi székesegyházban.

A liturgiát követően körmenetben kísérjük az Oltáriszentséget a székesegyházból a Dóm tér, Szent István tér, Ferencesek temploma és az Irgalmasok temploma érintésével a Széchenyi téri Szentháromság-szoborhoz.

Úrnapja az Oltáriszentségben velünk levő Krisztus ünnepe. A Szentháromság vasárnapja utáni csütörtökön, Magyarországon az azt követő vasárnap tartott főünnep.

Az úrnapjához kapcsolódó körmenetek hagyománya szerint az Oltáriszentséget a miséző pap vagy püspök díszes baldachin alatt hordozva kiviszi a templom falain kívülre. Az őt kísérő körmenet a négy égtáj irányába felállított, virággal díszített oltárnál áll meg útközben, ahol a pap egy-egy evangéliumi részletet olvas fel majd áldást ad az Oltáriszentséggel.

A hagyomány szerint az útvonal egyes szakaszainak feldíszítése is az ünnepi készület része, sok helyen szebbnél szebb virágszőnyegeket készítenek az Oltáriszentség útvonalán, de szokás virágszirmokat is szórni az Oltáriszentség elé, mely nagyon szép kifejezése a Krisztus iránti szeretetnek, tiszteletnek.

Úrnapján tehát kivisszük az Oltáriszentséget a templomból az utcákra és tanúságot teszünk a világ felé arról, hogy az Eucharisztia keresztény életünk kiapadhatatlan forrása.

Képünk archív felvétel.

